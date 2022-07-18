Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения: что это означает — Finance.ua
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Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения: что это означает

Казна и Политика
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Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины будет рекомендовать парламенту принять законопроект № 7465-1. Проект касается особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине
Об этом сообщает глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
Проект предусматривает:
  • — предоставление Национальному банку Украины права вести счета государственных органов, предназначенных для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также для благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
  • — дополнение функции НБУ по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
  • — наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной остановке деятельности;
  • — предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре для вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков в условиях военного положения;
  • — частичное возобновление подачи поднадзорными Национальному банку Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), другой информации и документов и обнародования этой отчетности.
Напомним, Верховная рада 9 июля приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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