Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения: что это означает — Finance.ua

Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения: что это означает
Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины будет рекомендовать парламенту принять законопроект № 7465-1. Проект касается особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине
Об этом сообщает глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
Проект предусматривает:
- — предоставление Национальному банку Украины права вести счета государственных органов, предназначенных для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также для благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
- — дополнение функции НБУ по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
- — наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной остановке деятельности;
- — предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре для вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков в условиях военного положения;
- — частичное возобновление подачи поднадзорными Национальному банку Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), другой информации и документов и обнародования этой отчетности.
Напомним, Верховная рада 9 июля приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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