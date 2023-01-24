Финансовый и энергетический: как работают еще два формата «Рамштайна» — Finance.ua

Финансовый и энергетический: как работают еще два формата «Рамштайна» Сегодня 15:00

Украина работает вместе с партнерами в формате так называемого энергетического «Рамштайна» для восстановления объемов генерации и финансового — для обеспечения международного финансирования и поддержки нашего государства.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

«Энергетический Рамштайн»

Он напомнил, что сегодня состоится заседание так называемого энергетического «Рамштайна».

«Этот формат встреч создан, чтобы решить три ключевых задачи. Первая — ускорить текущие ремонты, чтобы восстановить объемы генерации и распределения. Вторая — способствовать децентрализации энергосистемы и сделать ее менее уязвимой к врагу. Третья — помочь Украине внедрить новые программы энергоэффективности», — сказал премьер.

Он отметил, что Украина работает вместе с партнерами, чтобы наращивать поставки автотрансформаторов, распределительных устройств, генераторов и другого оборудования. Они совместно разрабатывают новые инструменты поддержки домохозяйств, желающих установить альтернативные источники энергии.

Украина также хочет увеличить импорт электроэнергии из Европы и скоро будет иметь для этого большие технические возможности. Наша страна ожидает от союзников финансовой поддержки этой инициативы.

«Финансовый Рамштайн»

По словам Шмыгаля, минимальные потребности Украины в средствах — 38 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета и 17 млрд долларов на первоочередное восстановление.

Ключевыми партнерами Украины остаются ЕС и США. Однако важно, чтобы проекты финансовой помощи были четко скоординированы. Поэтому государства G7 создали мультидонорскую координационную платформу, так называемый финансовый «Рамштайн», который будет действовать по трем основным направлениям:

устойчивая краткосрочная и долгосрочная поддержка Украины,

международное финансирование,

координация реформ и развитие частного сектора.

Ожидается, что первое заседание руководящего Секретариата платформы состоится на этой неделе. В формате финансового «Рамштайна» будут сотрудничать страны ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и другие международные финансовые организации.

«Оба формата — и энергетический, и финансовый „Рамштайны“ — касаются обеспечения дополнительной устойчивости нашего государства и выполнения двух главных задач, стоящих перед правительством. Первая — это полноценное финансирование всех критических расходов, особенно в отношении проектов восстановления. Вторая задача — это успешное прохождение отопительного сезона и сохранение целостности нашей энергосистемы», — сказал премьер.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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