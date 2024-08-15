Финансовые аналитики, банкиры и население ухудшили прогноз курса — Finance.ua

Финансовые аналитики, банкиры и население ухудшили прогноз курса Сегодня 15:01 — Валюта

Финансовые аналитики, банкиры и население ухудшили прогноз курса

Банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

Таблица: НБУ

Финансовые аналитики ожидают курс 43,36 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за июнь (42,80 грн/доллар).

Банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за апрель (41,69 грн/доллар).

Население прогнозирует курс на уровне 42,69 грн/доллар. В июне граждане ждали курса 42,51 грн/доллар.

Руководители предприятий ожидают курса на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).

Таблица: НБУ

Напомним, что Национальный банк Украины заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал себе стабилизирующую функцию для экономики. Колебания будут происходить в обе стороны.

Украинская гривна сейчас на восьмом месте среди самых недооцененных валют мира. Она недооценена по отношению к доллару на 49,5%, говорится в данных рейтинга издания The Economist за июль 2024 года.

Как сообщал НБУ, в июле население купило валюты на 1 024,4 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.

К концу 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 гривен/$. Об этом заявила экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан.

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