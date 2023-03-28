Финансовая полиция Франции обыскала офисы крупнейших банков — Finance.ua
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Финансовая полиция Франции обыскала офисы крупнейших банков

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Французские власти во вторник, 28 марта, провели обыски в офисах нескольких крупных банков, в том числе Societe Generale, BNP Paribas и HSBC, по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель финансовой прокуратуры PNF подтвердила сообщения газеты Le Monde, в которых говорилось, что расследование было связано с выплатой дивидендов, а также коснулось Exane и Natixis.
PNF заявила, что в настоящее время продолжаются пять расследований, связанных с так называемой практикой «совокупности», посредством которой богатые клиенты пытались уклониться от уплаты налогов на дивиденды с помощью сложных юридических структур.
«Текущие операции, на подготовку которых понадобилось несколько месяцев, проводятся 16 следственными судьями и более 150 следователями», — говорится в заявлении.
Как отмечает Bloomberg, расследование лазеек, используемых для снижения налогов на дивиденды, стало продолжением скандала в Германии. Прокуроры из этой страны также принимают участие во французском расследовании.
Ранее в Германии проходили обыски в Deutsche Bank по обвинению в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе не облагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.
По материалам:
РБК-Україна
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