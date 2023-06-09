Финансовая грамотность для детей: на Fin Blogger Award определили блоггеров, которые обучают лучше всех — Finance.ua
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Финансовая грамотность для детей: на Fin Blogger Award определили блоггеров, которые обучают лучше всех

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Формировать здоровые отношения с деньгами нужно с раннего возраста, ведь это поможет детям усвоить основные принципы эффективного управления деньгами.
Так, изучение финансовой грамотности в детском возрасте помогает малышам понимать, что деньги имеют ценность и они нужны для обеспечения потребностей и достижения целей.
В Украине есть немало экспертов, которые помогают обучать детей финансовой грамотности, а кто из них стал лучшим — определили на Fin Blogger Award.
За это звание боролись:
● Юлия Баткалова — основатель школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома»;
● Татьяна Боримская — инвестор, финансовый советник, владелец центра финансовой грамотности для детей;
● Любомир Остапов — финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Малыш и бюджет» (проект Любомира для детей).
Пальму первенства в номинации «Развитие финансовой грамотности детей» получила основатель школы финансов «BY finance» Юлия Баткалова.
«Развивать финансовую грамотность в Украине начиная с маленьких детей — это мейнстрим. И мне хочется, чтобы все взрослые, кто развивает этот свой навык, не забывали, что дети — это наше будущее. С детства им можно читать книги о том, как работают деньги и откуда их берут родители», — поделилась Баткалова.
Финансовая грамотность для детей: на Fin Blogger Award определили блоггеров, которые обучают лучше всех
На странице в Instagram BY finance делится интересными ребусами и легкими для детского восприятия комиксами о деньгах и финансовой системе.
Пример одного из ребусов:
Финансовая грамотность для детей: на Fin Blogger Award определили блоггеров, которые обучают лучше всех
О премии. Fin Blogger Award — церемония награждения лучших финансовых блогов Украины. Ее организаторы — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.
По материалам:
Finance.ua
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