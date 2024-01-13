Финансирование высшего образования и оказание государственной поддержки: какие изменения (инфографика) — Finance.ua

Финансирование высшего образования и оказание государственной поддержки: какие изменения (инфографика) Сегодня 17:28 — Личные финансы

Кабинет Министров Украины согласовал проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его получателям». Теперь его будет рассматривать Верховная Рада Украины.

Об этом пишет Минобразования.

Каких изменений можно ожидать?

Жесткого разделения на «бюджетников» и «контрактников» не будет. Большинство студентов будут учиться по государственному или региональному заказу, государственным грантам, льготным долгосрочным кредитам, когда стоимость их обучения полностью или частично будет оплачивать государство, а остальных получателей будут финансировать за счет физических (юридических) лиц.

Размер государственного гранта будет зависеть от результатов внешней оценки знаний (ЗНО/НМТ) и может достигать 100% покрытия стоимости обучения. Другую часть студент будет софинансировать или получит возможность получить льготный долгосрочный кредит.

Система государственного заказа остается. Лучшим студентам будет предоставлена ​​возможность бесплатно учиться на местах государственного и регионального заказа по конкурсным баллам абитуриентов через адресную процедуру.

Бюджетные места для уязвимых категорий абитуриентов сохранятся. Если Верховная Рада оперативно примет законопроект, новая система грантов заработает уже с сентября 2024 года. Эти изменения будут способствовать росту финансовых ресурсов в сфере высшего образования, усилят способность украинцев оплачивать получение высшего образования благодаря механизму софинансирования и оптимизируют использование госсредств.

Справка Finance.ua:

В Минобразования заявили о намерении провести массовое сокращение вузов в Украине. Также будут закрыты филиалы университетов. Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий сообщил, что в настоящее время работают около 170 государственных вузов, подчиненных государству. Их количество должно уменьшиться до 100. До кардинальных изменений в системе высшего образования, 15 лет назад, в Украине действовали 350 вузов.

В одном из них обучались 6,7 тысячи студентов. Сейчас в Украине 300 заведений высшего образования, в среднем по 3400 студентов на вуз, что вдвое меньше. Инфраструктура рассчитана для одного числа студентов, а их уже наполовину меньше.

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