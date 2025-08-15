Зарплаты семейных врачей пересчитают с 1 января 2026 года — Ляшко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты семейных врачей пересчитают с 1 января 2026 года — Ляшко

Личные финансы
11
Зарплаты семейных врачей пересчитают с 1 января 2026 года — Ляшко
Зарплаты семейных врачей пересчитают с 1 января 2026 года — Ляшко
Министерство здравоохранения планирует пересчитать базовые зарплаты врачей с 1 января 2026 года.
Об этом в телеэфире сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
«Мы пересчитаем капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года при подписании 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая заработная плата была 35 тысяч гривен. А дальше мы понимаем, что есть возможность дочислять средства. Мы только допустили эту программу, условно месяц на раскачку, на коммуникацию, на объяснения. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько наша программа пользуется популярностью», — отметил Ляшко.

Кадровый дефицит и стимулы для работников

Министр добавил, что в Украине существует нехватка медицинских кадров.
«Вопрос в том, что у нас есть проблемы относительно наличия кадрового потенциала. Мы выходим с такими вопросами, что даем возможность и на сельскую местность, и на прифронтовую территорию получить как бы „подъемные средства“, которые позволят хоть как-то обустроить быт. За этими подъемными средствами дальше идет возможность получить служебное жилье», — отметил он.
Читайте также
Ляшко добавил, что государство впервые в 2025 году забюджетировало 100 млн гривен на это. Предполагается, что когда медработник приезжает в здравоохранение и при этом отвечает всем критериям, которые определены постановлением Кабинета Министров, этот медицинский работник обращается к руководителю заведения, и информацию передают через областную администрацию в Минздрав.
«Мы передаем средства на покупку жилья, в соответствии с той стоимостью жилья, которая рассчитана в методике», — пояснил министр.
Напомним, выезд медицинских работников в зону боевых действий будет оплачиваться по повышенным коэффициентам. Оплата труда бригад экстренной медицинской помощи вырастет в шесть раз.
По материалам:
Укрінформ
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems