Зарплаты семейных врачей пересчитают с 1 января 2026 года — Ляшко
Министерство здравоохранения планирует пересчитать базовые зарплаты врачей с 1 января 2026 года.
Об этом в телеэфире сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
«Мы пересчитаем капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года при подписании 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая заработная плата была 35 тысяч гривен. А дальше мы понимаем, что есть возможность дочислять средства. Мы только допустили эту программу, условно месяц на раскачку, на коммуникацию, на объяснения. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько наша программа пользуется популярностью», — отметил Ляшко.
Кадровый дефицит и стимулы для работников
Министр добавил, что в Украине существует нехватка медицинских кадров.
«Вопрос в том, что у нас есть проблемы относительно наличия кадрового потенциала. Мы выходим с такими вопросами, что даем возможность и на сельскую местность, и на прифронтовую территорию получить как бы „подъемные средства“, которые позволят хоть как-то обустроить быт. За этими подъемными средствами дальше идет возможность получить служебное жилье», — отметил он.
Ляшко добавил, что государство впервые в 2025 году забюджетировало 100 млн гривен на это. Предполагается, что когда медработник приезжает в здравоохранение и при этом отвечает всем критериям, которые определены постановлением Кабинета Министров, этот медицинский работник обращается к руководителю заведения, и информацию передают через областную администрацию в Минздрав.
«Мы передаем средства на покупку жилья, в соответствии с той стоимостью жилья, которая рассчитана в методике», — пояснил министр.
Напомним, выезд медицинских работников в зону боевых действий будет оплачиваться по повышенным коэффициентам. Оплата труда бригад экстренной медицинской помощи вырастет в шесть раз.
