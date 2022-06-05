Финансирование пенсий за июнь начали по графику — Finance.ua
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Финансирование пенсий за июнь начали по графику

Сегодня 09:16Казна и Политика
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Финансирование июньских пенсий начали согласно графику.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
На пенсионные выплаты направлено 4 млрд грн:
— 2,7 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», — 1,3 млрд грн — через уполномоченные банки.
В первые дни лета уже предоставлено 70 тыс. пенсионных услуг людям, которые обратились в органы Пенсионного фонда.
Напомним случаи, когда пенсионерам смогут перевести выплаты без открытия счета через АО Ощадбанк.

Справка Finance.ua:

  • На пенсионные выплаты с начала года направили на 27 млрд грн больше, чем в прошлом году. С начала года на пенсионные выплаты направили 231 млрд грн, что на 12% больше, чем в прошлом году. То есть на 27 млрд 720 млн грн.
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По материалам: Finance.ua
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