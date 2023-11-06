Финансирование госпрограммы обеспечения молодежи жильем на 2024—2026 годы составит более 1 млрд грн — Finance.ua

Финансирование госпрограммы обеспечения молодежи жильем на 2024—2026 годы составит более 1 млрд грн Сегодня 17:35 — Личные финансы

Финансирование госпрограммы обеспечения молодежи жильем на 2024—2026 годы составит более 1 млрд грн

Кабинет Министров Украины продлил срок действия госпрограммы обеспечения молодежи жильем на 2013−2023 годы до 2026 года.

Об этом идет речь на сайте правительства.

«Обязанностью государства является разработка реального инструмента для реализации жилищных прав граждан. Именно острая жилищная проблема — одна из причин миграции украинской молодежи за границу», — отмечают в Кабмине.

Как сообщается, в период с 2013 по 2023 год предполагалось выделить средства для предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья в размере 2995,6 млн грн, в том числе из: государственного бюджета — 391,7 млн грн; местных бюджетов — 2603,8 млн грн.

Однако, по состоянию на 1 июля 2023 профинансировано лишь 1572,7 млн ​​грн.

«Успешное выполнение Программы в течение 2024 — 2026 годов позволит создать условия для обеспечения жильем около 0,8 тыс. молодых семей и одиноких молодых граждан, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц», — говорится в документе.

Согласно программе, для осуществления соответствующих мероприятий в течение 2013 — 2026 годов предусматривается направление средств в сумме 3 млн грн, в том числе в течение 2024 — 2026 годов — более 1 млн грн.

Кроме того, Кабмин определил прогнозируемые объемы и источники финансирования на 2013−2026 годы, в частности планируется выделить:

В госбюджет — 993,3 млн грн:

2013−2022 г. г. — 872,8 млн грн;

2023 г. — 28,5 млн грн;

2024 г. — 29,7 млн ​​грн;

2025 г. — 30,8 млн грн;

2026 г. — 31,5 млн грн

В местные бюджеты — 2,1 млн грн:

2013−2022 гг. — 1 млн грн;

2023 г. — 300 млн грн;

2024 г. — 300,6 млн грн;

2025 г. — 318,6 млн грн;

2026 г. — 337,7 млн ​​грн.

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