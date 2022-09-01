Finance.ua запустил страхование домашних питомцев — Finance.ua

Finance.ua запустил страхование домашних питомцев Сегодня 09:10 — Личные финансы

Finance.ua запустил страхование домашних питомцев

Хорошая новость для владельцев домашних любимцев — с сегодняшнего дня на Finance.ua можно заказать страхование для кошек и собак!

Finance.ua в партнерстве с украинским сервисом SPOKK предоставляют уникальную возможность для владельца обеспечить себя финансовой поддержкой и иметь возможность оказать квалифицированную помощь пушистому другу, если с ним случилась беда.

Какие случаи покрывает страхование:

отравление;

укус другого животного;

дорожно-транспортное происшествие;

падение с высоты;

бытовые травмы и травмы, полученные на прогулке;

повреждение оружием;

противоправные действия третьих лиц.

Оформление страховки и выплаты происходят онлайн за несколько минут, а стоимость страховки приятно удивит — всего 98 грн в месяц с максимальной суммой выплаты в 25 000 грн.

Переходите по ссылке и оформляйте страховку для своих домашних питомцев!

Немного о партнере

SPOKK — это украинский InsurTech стартап. В январе 2020 года команда получила первые вливания от инвестора из Швеции Матиаса Эклефа при оценке $1,2 млн и выиграла грант $25 000 от Украинского фонда стартапов.

SPOKK имеет 1000+ довольных клиентов, которым уже оплатила более 67 000 грн по страховым случаям.

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