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Finance.ua запустил страхование домашних питомцев

Личные финансы
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Finance.ua запустил страхование домашних питомцев
Finance.ua запустил страхование домашних питомцев
Хорошая новость для владельцев домашних любимцев — с сегодняшнего дня на Finance.ua можно заказать страхование для кошек и собак!
Finance.ua в партнерстве с украинским сервисом SPOKK предоставляют уникальную возможность для владельца обеспечить себя финансовой поддержкой и иметь возможность оказать квалифицированную помощь пушистому другу, если с ним случилась беда.
Какие случаи покрывает страхование:
  • отравление;
  • укус другого животного;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • падение с высоты;
  • бытовые травмы и травмы, полученные на прогулке;
  • повреждение оружием;
  • противоправные действия третьих лиц.
Оформление страховки и выплаты происходят онлайн за несколько минут, а стоимость страховки приятно удивит — всего 98 грн в месяц с максимальной суммой выплаты в 25 000 грн.
Переходите по ссылке и оформляйте страховку для своих домашних питомцев!

Немного о партнере

SPOKK — это украинский InsurTech стартап. В январе 2020 года команда получила первые вливания от инвестора из Швеции Матиаса Эклефа при оценке $1,2 млн и выиграла грант $25 000 от Украинского фонда стартапов.
SPOKK имеет 1000+ довольных клиентов, которым уже оплатила более 67 000 грн по страховым случаям.

Оформить страхование для своего хвостатого

По материалам:
Finance.ua
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