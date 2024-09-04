Finance.ua запускает свою Автогражданку с лидером рынка — страховой группой «ТАС» Сегодня 09:30 — Страхование

Finance.ua запускает свою Автогражданку с лидером рынка — страховой группой «ТАС»

Выбрать компанию по Автогражданке — всегда боль, ведь продукт одинаковый, а цены разные. Чтобы облегчить жизнь наших любимых клиентов на Finance.ua мы сделали свой продукт с лидером рынка по Автогражданке, а также добавили в него немного души.

Теперь автомобилистам будет легче купить страховку на авто, потому что мы уже выбрали для них лучшее.

Почему лучше выбрать предложение от Finance.ua:

⭐️ Не нужно самостоятельно выбирать страховую компанию для оформления полиса, мы уже выбрали для вас лидера рынка и гарантируем его надежность;

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