Finance.ua запускает свою Автогражданку с лидером рынка — страховой группой «ТАС» — Finance.ua
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Finance.ua запускает свою Автогражданку с лидером рынка — страховой группой «ТАС»

Страхование
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Finance.ua запускает свою Автогражданку с лидером рынка — страховой группой «ТАС»
Finance.ua запускает свою Автогражданку с лидером рынка — страховой группой «ТАС»
Выбрать компанию по Автогражданке — всегда боль, ведь продукт одинаковый, а цены разные. Чтобы облегчить жизнь наших любимых клиентов на Finance.ua мы сделали свой продукт с лидером рынка по Автогражданке, а также добавили в него немного души.
Теперь автомобилистам будет легче купить страховку на авто, потому что мы уже выбрали для них лучшее.
Почему лучше выбрать предложение от Finance.ua:
⭐️ Не нужно самостоятельно выбирать страховую компанию для оформления полиса, мы уже выбрали для вас лидера рынка и гарантируем его надежность;
⛽️ Покупая Автогражданку от Finance.ua вы автоматически становитесь участником розыгрыша 20 сертификатов от WOG на топливо номиналом 1000 грн среди покупателей предложения;
🎁 Доступ к уникальной программе лояльности с подарками на сумму 2000 грн;
🎶 Авторский плейлист для автомобилиста в путь;
🚀 Улетный стикерпак в Telegram и Viber.
Находите Автогражданку от Finance.ua первой среди предложений и оформляйте ее с дополнительной скидкой -15% по промокоду: «ФІН15»

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По материалам:
Finance.ua
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