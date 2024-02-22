Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков — Finance.ua

Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков Сегодня 12:45

Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков

Победители уже определены!

Finance.ua , украинский сервис онлайн-страхования, объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков!

Победителями в розыгрыше стали

На 🛞 3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10 тыс. грн:

Ярмолюк Виталий Игорьевич;

Iliuchenko Ivan;

Hostishchev Maksym.

На 🔋 5 пускозарядных устройств Baseus по 12 000 mAh:

Шеремет Андрей Сергеевич;

Плющ Сергій Володимирович;

Mikhalyuk Alyona;

Kutuzova Lyubov;

Грималюк Денис Констянтинович.

На 💡 3 карты Assistance в дороге, действующие по Украине и Европе, стали:

Protoven Yevheniia;

Hushchyna Yana;

Коваль Анастасия Едуардівна.

И это еще не все подарки!

Ищите свое имя в списке победителей , возможно именно вы выиграли другие призы. Как проходил розыгрыш, можно просмотреть в видео . Тем временем наши менеджеры заботы уже отправляют подарки победителям!

А чтобы стать участником быстрых розыгрышей, не забудьте подписаться на официальный телеграм канал « Эксперты по страхованию ».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.