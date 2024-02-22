Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков — Finance.ua

Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков
Победители уже определены!
Finance.ua, украинский сервис онлайн-страхования, объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков!
Победителями в розыгрыше стали
На 🛞 3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10 тыс. грн:
- Ярмолюк Виталий Игорьевич;
- Iliuchenko Ivan;
- Hostishchev Maksym.
На 🔋 5 пускозарядных устройств Baseus по 12 000 mAh:
- Шеремет Андрей Сергеевич;
- Плющ Сергій Володимирович;
- Mikhalyuk Alyona;
- Kutuzova Lyubov;
- Грималюк Денис Констянтинович.
На 💡 3 карты Assistance в дороге, действующие по Украине и Европе, стали:
- Protoven Yevheniia;
- Hushchyna Yana;
- Коваль Анастасия Едуардівна.
И это еще не все подарки!
Ищите свое имя в списке победителей, возможно именно вы выиграли другие призы. Как проходил розыгрыш, можно просмотреть в видео. Тем временем наши менеджеры заботы уже отправляют подарки победителям!
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