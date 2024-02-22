Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков

37
Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков
Finance.ua объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков
Победители уже определены!
Finance.ua, украинский сервис онлайн-страхования, объявил результаты розыгрыша с большим количеством подарков!

Победителями в розыгрыше стали

На 🛞 3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10 тыс. грн:
  • Ярмолюк Виталий Игорьевич;
  • Iliuchenko Ivan;
  • Hostishchev Maksym.
На 🔋 5 пускозарядных устройств Baseus по 12 000 mAh:
  • Шеремет Андрей Сергеевич;
  • Плющ Сергій Володимирович;
  • Mikhalyuk Alyona;
  • Kutuzova Lyubov;
  • Грималюк Денис Констянтинович.
На 💡 3 карты Assistance в дороге, действующие по Украине и Европе, стали:
  • Protoven Yevheniia;
  • Hushchyna Yana;
  • Коваль Анастасия Едуардівна.
И это еще не все подарки!
Ищите свое имя в списке победителей, возможно именно вы выиграли другие призы. Как проходил розыгрыш, можно просмотреть в видео. Тем временем наши менеджеры заботы уже отправляют подарки победителям!
А чтобы стать участником быстрых розыгрышей, не забудьте подписаться на официальный телеграм канал «Эксперты по страхованию».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.