Finance.ua ищет выпускающего редактора — Finance.ua
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Finance.ua ищет выпускающего редактора

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Finance.ua ищет выпускающего редактора
Finance.ua ищет выпускающего редактора
Друзья,
Ваш портал Finance.ua ищет выпускающего редактора! Обещаем приличные деньги, хороший коллектив и интересную работу! 🤓
Что нужно будет делать: 🛠
  • отслеживать самые важные события в сфере финансов и бизнеса;
  • искать классные темы и надежных внештатных авторов;
  • уметь писать самостоятельно;
  • проверять и редактировать тексты;
  • размещать материалы при помощи админпанели;
  • посещать тематические мероприятия (при необходимости);
  • контролировать наличие и готовность всех необходимых текстов для своевременной публикации.
Ищем человека, который знает журналистские и редакторские стандарты, понимает ценности финансового издания. Преимуществом также будет, если вы находитесь в Киеве.🏃‍♂️С нами вы получите:🤩
  • конкурентную оплату труда;
  • интересные проекты;
  • дружный коллектив профессионалов, который всегда придет на помощь;
  • удаленный формат работы / гибридный / в офисе г. Киев — на выбор. Офис open space рядом с метро Дворец Украины;
  • оплачиваемый отпуск и больничные;
  • корпоративную программу бенефитов: доступ к медицинскому страхованию, обучению или другим категориям на выбор;
  • открытость к новым идеям и персональное влияние на развитие продуктов/процессов;
  • рабочую технику.
Резюме просим присылать по адресу: hr@treeum.net.👈
В теме письма указывайте: На вакансию выпускающего редактора Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
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