Finance.ua ищет выпускающего редактора — Finance.ua

Finance.ua ищет выпускающего редактора Сегодня 16:35

Finance.ua ищет выпускающего редактора

Друзья,

Ваш портал Finance.ua ищет выпускающего редактора! Обещаем приличные деньги, хороший коллектив и интересную работу! 🤓

Что нужно будет делать: 🛠

отслеживать самые важные события в сфере финансов и бизнеса;

искать классные темы и надежных внештатных авторов;

уметь писать самостоятельно;

проверять и редактировать тексты;

размещать материалы при помощи админпанели;

посещать тематические мероприятия (при необходимости);

контролировать наличие и готовность всех необходимых текстов для своевременной публикации.

Ищем человека, который знает журналистские и редакторские стандарты, понимает ценности финансового издания. Преимуществом также будет, если вы находитесь в Киеве.🏃‍♂️С нами вы получите:🤩

конкурентную оплату труда;

интересные проекты;

дружный коллектив профессионалов, который всегда придет на помощь;

удаленный формат работы / гибридный / в офисе г. Киев — на выбор. Офис open space рядом с метро Дворец Украины;

оплачиваемый отпуск и больничные;

корпоративную программу бенефитов: доступ к медицинскому страхованию, обучению или другим категориям на выбор;

открытость к новым идеям и персональное влияние на развитие продуктов/процессов;

рабочую технику.

Резюме просим присылать по адресу: hr@treeum.net .👈

В теме письма указывайте: На вакансию выпускающего редактора Finance.ua

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