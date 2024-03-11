Finance.ua ищет выпускающего редактора — Finance.ua

Finance.ua ищет выпускающего редактора
Друзья,
Ваш портал Finance.ua ищет выпускающего редактора! Обещаем приличные деньги, хороший коллектив и интересную работу! 🤓
Что нужно будет делать: 🛠
- отслеживать самые важные события в сфере финансов и бизнеса;
- искать классные темы и надежных внештатных авторов;
- уметь писать самостоятельно;
- проверять и редактировать тексты;
- размещать материалы при помощи админпанели;
- посещать тематические мероприятия (при необходимости);
- контролировать наличие и готовность всех необходимых текстов для своевременной публикации.
Ищем человека, который знает журналистские и редакторские стандарты, понимает ценности финансового издания. Преимуществом также будет, если вы находитесь в Киеве.🏃♂️С нами вы получите:🤩
- конкурентную оплату труда;
- интересные проекты;
- дружный коллектив профессионалов, который всегда придет на помощь;
- удаленный формат работы / гибридный / в офисе г. Киев — на выбор. Офис open space рядом с метро Дворец Украины;
- оплачиваемый отпуск и больничные;
- корпоративную программу бенефитов: доступ к медицинскому страхованию, обучению или другим категориям на выбор;
- открытость к новым идеям и персональное влияние на развитие продуктов/процессов;
- рабочую технику.
Резюме просим присылать по адресу: hr@treeum.net.👈
В теме письма указывайте: На вакансию выпускающего редактора Finance.ua.
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