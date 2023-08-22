Finance.ua ищет в команду автора коммерческих публикаций🔥 — Finance.ua

Finance.ua ищет в команду автора коммерческих публикаций🔥 Сегодня 15:45

Finance.ua ищет в команду автора коммерческих публикаций🔥

Компания Treeum ищет себе в команду автора коммерческих публикаций для сайтов Finance.ua и «Минфин».

и т. п. ). Мы всегда рады новым идеям, поэтому вы сможете влиять на проекты и улучшать рабочие процессы. Вы будете работать с креативной командой, оценивать идеи и создавать тексты для коммерческих проектов разных форматов на финансовую тематику (личные финансы, инвестирование, криптовалюта ). Мы всегда рады новым идеям, поэтому вы сможете влиять на проекты и улучшать рабочие процессы.

Что предлагаем:

удаленный формат работы, по желанию можно работать в офисе в Киеве (м.Дворец Украина);

график работы на выбор: с 8:00 до 17:00, с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;

отпуск 20 рабочих дней и больничные оплачиваются в полном объеме;

частичное покрытие медицинского страхования/обучения/спорта (на выбор).

👛 Заработная плата по результатам собеседования.

Если вы интересуетесь финансовой тематикой, имеете опыт работы журналистом или редактором от 3-х лет, грамотный украинский язык и умеете работать в команде — вам к нам.

Будем рады познакомиться и поделиться деталями 🤗 присылайте свои портфолио и резюме нашему рекрутеру Марии: @Maria_Lisodid (Telegram).

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