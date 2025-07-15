⛽️ Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо — Finance.ua

⛽️ Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо
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1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование»
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1 победитель = 1 сертификат
⏳ Когда определим победителей?
Результаты розыгрыша будут опубликованы 22:07. Официальные условия по ссылке
⭐️ Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны будут предоставить свои данные для связи
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