⛽️ Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо — Finance.ua

⛽️ Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо Сегодня 13:30

⛽️ Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо

👇 Для участия в розыгрыше нужно выполнить всего 2 действия:

2. Нажать кнопку «Принять участие» под постом в канале

1 победитель = 1 сертификат

⏳ Когда определим победителей?

Результаты розыгрыша будут опубликованы 22:07. Официальные условия по ссылке

⭐️ Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Победители должны будут предоставить свои данные для связи

🚗 1 2 3 — и ты заправляешь свое авто! Подарки ждут.

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