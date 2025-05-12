⛽️Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на топливо
Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на топливо.
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование».
2. Нажать кнопку «Принять участие» под постом в канале.
1 победитель = 1 сертификат
⏳ Когда определим победителей?
Результаты розыгрыша будут опубликованы 17:05. Официальные условия по ссылке.
Победителей рандомно выберет телеграмм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.
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