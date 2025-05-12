⛽️Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на топливо Сегодня 16:20 — Страхование

⛽️Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на топливо

Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на топливо.

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

2. Нажать кнопку «Принять участие» под постом в канале.

1 победитель = 1 сертификат

⏳ Когда определим победителей?

Результаты розыгрыша будут опубликованы 17:05. Официальные условия Результаты розыгрыша будут опубликованы 17:05. Официальные условия по ссылке

Победителей рандомно выберет телеграмм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.

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