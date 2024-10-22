🚘Finance.ua дарит 12 000 грн на горючее за подписку на канал
Finance.ua решили подарить своим подписчикам 6 сертификатов от WOG на горючее номиналом 2000 гривен.
1 победитель = 1 сертификат
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию».
2. Нажмите кнопку «Участвовать» под постом в канале.
💡 Результаты розыгрыша будут опубликованы 29.10.
Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Чтобы получить подарок, нужно будет указать свои персональные данные.
Детальнее в официальных условиях розыгрыша по ссылке.
Желаем победы 🙌
Участвовать
Поделиться новостью