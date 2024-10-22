🚘Finance.ua дарит 12 000 грн на горючее за подписку на канал — Finance.ua

🚘Finance.ua дарит 12 000 грн на горючее за подписку на канал Сегодня 11:40 — Страхование

🚘Finance.ua дарит 12 000 грн на горючее за подписку на канал

6 сертификатов от WOG на горючее номиналом 2000 гривен. Finance.ua решили подарить своим подписчикам

1 победитель = 1 сертификат

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

1. Быть подписанным на канал « Эксперты по страхованию ».

2. Нажмите кнопку «Участвовать» под постом в канале.

💡 Результаты розыгрыша будут опубликованы 29.10.

Победителей рандомно выберет телеграм-бот. Чтобы получить подарок, нужно будет указать свои персональные данные.

Детальнее в официальных условиях розыгрыша по ссылке

Желаем победы 🙌

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