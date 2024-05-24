Fin Blogger Award 2024: что нужно знать о премии и как принять участие — Finance.ua

Fin Blogger Award 2024: что нужно знать о премии и как принять участие Сегодня 12:13

Fin Blogger Award 2024: что нужно знать о премии и как принять участие

Вскоре уже во второй раз состоится премия Fin Blogger Award, которая определит лучшие диджитал-каналы о деньгах и инвестициях в 2024 году. Блогеры и эксперты в сфере финансов могут присоединиться и побороться за звание лучших среди лидеров мнений в своей нише. Рассказываем подробнее, что это за премия и как в ней принять участие.

О премии Fin Blogger Award

Организаторами премии являются центр «Биржевой университет» и сайт «Минфин». Мероприятие призвано выбрать победителей среди лидеров мнений и экспертов в сфере финансов и инвестиций. Происходить это будет путем голосования за претендентов в таких номинациях:

Лучший YouTube-канал об инвестициях

Лучший экспертный инстаблог

Лучший Telegram-канал об инвестициях

Лучший Tik-Tok об инвестициях

Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях

Лучший лектор по инвестиционной тематике

Самый влиятельный инвестиционный инфлюенсер

Лучший социально-ответственный / благотворительный инвестиционный проект

Будущий лидер финансового блогинга

За победу поборются инфлюенсеры, которые ежедневно работают над тем, чтобы повышать уровень финансовой грамотности среди украинцев. Для самих участников голосования это не только возможность поддержать украиноязычный контент в соцсетях, но и найти новые эффективные и полезные каналы для отслеживания и вдохновения.

Кто может побороться за звание лучших?

Это могут быть эксперты и блогеры, которые создают контент на тему денег и инвестиций. Основным требованием для участия в конкурсе является наличие блога в одном из диджитал-каналов на инвестиционную тематику с аудиторией более 2000 подписчиков. Также важно, чтобы этот канал инновационно и креативно популяризировал финансовую грамотность.

Для чего вообще участвовать в этой премии? Для инфлюенсеров это гарантирует ряд возможностей:

еще громче заявить о себе, как об эксперте в области финансов;

вдохновиться на создание нового, интересного и информативного контента;

расширить круг своих контактов и познакомиться с командами финансовых компаний, инвестиционных фондов, банков.

Подать заявку на то, чтобы стать одним из номинантов премии, можно до 26 мая в Google-форме по ссылке . Но важно знать — один эксперт/блогер может участвовать в конкурсе сразу по нескольким номинациям.

Как будут выбирать победителей?

Сначала команда жюри детально изучит анкеты потенциальных участников и проверит заявки на соответствие критериям номинации и конкурса. Оценку кандидатов проведут по следующим критериям — качество контента, количество и привлечение аудитории, оригинальность и актуальность тем, наличие инфопродукта. Жюри выставит оценки от 1 до 10 претендентам в каждой категории.

Далее стартует открытое голосование на сайте премии Fin Blogger Award, к которому сможет присоединиться каждый желающий. Голосование будет проводиться с 27 мая по 9 июня. Победителями в номинациях станут те эксперты и блогеры, которые получат наибольшее количество голосов.

Тех, кто получит первенство, будут ждать награды и возможность увеличить свою аудиторию в сфере финансов. Главный приз получит победитель в номинации «Будущий лидер финансового блогинга» — $5 000 на развитие и продвижение блога.

Награждение победителей состоится на церемонии в Киеве 12 июня, в День фондового рынка Украины. Посетить мероприятие смогут все желающие, приобретя билеты по ссылке

Спешите присоединиться к Fin Blogger Award 2024, чтобы поддержать развитие украиноязычного контента о финансах и инвестициях!

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