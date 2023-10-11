Фиксированный курс гривны к доллару показывал искаженную ситуацию — глава АУБ Сегодня 17:04 — Валюта

Фиксированный курс гривны к доллару показывал искаженную ситуацию — глава АУБ

Фиксированный курс гривны к доллару показывал искаженную ситуацию. А пессимистические прогнозы по поводу очередных шагов смягчения валютной политики Национального банка не оправдались.

Об этом Українському Радіо заявил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

«Я специально открыл график курса гривны к доллару и могу сказать, что сейчас он показывает тренд на укрепление по сравнению с фиксированным курсом, действовавшим у нас практически год. Курс НБУ был зафиксирован на уровне 36 гривен 56 копеек. Сегодня он укрепляется. Я думаю, что курс будет двигаться как в одну, так и в другую сторону в зависимости от экономической ситуации.

Это очень позитивная история для экономики. Потому что фиксированный курс показывал искаженную ситуацию. Он давал свои полезные результаты в условиях экстремальной неопределенности. Но сейчас у нас более-менее стабильная ситуация, ритмичность международной помощи есть, и это позволяет нам уже адаптироваться к таким условиям, в которых мы сейчас живем. Конечно, мы пока не можем спрогнозировать, какая будет ситуация в ноябре, в декабре, когда будет горячая фаза отопительного сезона, когда увеличатся затраты на электроэнергию, будет ли отключение электричества или не будет", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что макроэкономические показатели позволяют смягчать валютные ограничения. Национальный банк будет сглаживать и резкие попытки укрепления гривны, и резкие попытки ее обесценивания. У него для этого есть сильные инструменты.

Также Дубас подчеркнул: «Некоторые эксперты говорили, что сейчас курс отпустят и он улетит в космос. Он улетел, но „космос“ оказался в пределах двух копеек».

Эксперт прогнозирует, что в этих условиях ситуация будет такой, какая она сейчас есть.

«То есть курс 36,6 плюс-минус несколько десятых гривны. Самое важное, на что сейчас следует обратить внимание, — это продолжение сотрудничества с международными партнерами. Нельзя забывать тот факт, что государственный бюджет Украины сегодня составляет практически 50 на 50. Одна часть обеспечивается внутренними налоговыми поступлениями от экономики, а другая — это наша международная поддержка. Поэтому мы должны все сделать для того, чтобы поддержка наших международных партнеров, как финансовая, так и военная, продолжала быть на высоком уровне». — подчеркнул он.

Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.