Fiat выпустит два новых кроссовера: что о них известно — Finance.ua

Fiat выпустит два новых кроссовера: что о них известно Сегодня 01:03 — Технологии&Авто

Итальянская марка Fiat, входящая в концерн Stellantis, может возродить модели Fiat 600 и Multipla. Они вернутся на рынок в виде кроссоверов.

После успешного перезапуска Fiat 500 автопроизводитель решил возродить культовые модели Fiat 600 и Multipla в набирающем популярность формате SUV. Первым на рынок осенью 2023 года выйдет компактный кроссовер длиной 4 метра и высотой 1,52 метра на платформе CMP группы PSA, который будет предлагаться с бензиновой, гибридной и полностью электрической силовыми установками. Модель появится на рынке под названием Fiat 600, а ее электрическая версия получит название 600е. Производство новинки наладят в Польше.

Затем в продажу поступит кроссовер под названием Multipla. Он придет на смену компактному хэтчу Tipo и кроссоверу 500X и будет базироваться на той же платформе от PSA. Его премьера запланирована на 2024 год.

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