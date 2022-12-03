Fiat выпустит два новых кроссовера: что о них известно — Finance.ua
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Fiat выпустит два новых кроссовера: что о них известно

Технологии&Авто
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Итальянская марка Fiat, входящая в концерн Stellantis, может возродить модели Fiat 600 и Multipla. Они вернутся на рынок в виде кроссоверов.
После успешного перезапуска Fiat 500 автопроизводитель решил возродить культовые модели Fiat 600 и Multipla в набирающем популярность формате SUV. Первым на рынок осенью 2023 года выйдет компактный кроссовер длиной 4 метра и высотой 1,52 метра на платформе CMP группы PSA, который будет предлагаться с бензиновой, гибридной и полностью электрической силовыми установками. Модель появится на рынке под названием Fiat 600, а ее электрическая версия получит название 600е. Производство новинки наладят в Польше.
Затем в продажу поступит кроссовер под названием Multipla. Он придет на смену компактному хэтчу Tipo и кроссоверу 500X и будет базироваться на той же платформе от PSA. Его премьера запланирована на 2024 год.
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По материалам:
mmr.ua
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