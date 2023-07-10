Fiat выпустил электромобиль для школьников и студентов (фото) — Finance.ua

Fiat выпустил электромобиль для школьников и студентов (фото) 10.07.2023, 02:29 — Технологии&Авто

Fiat выпустил электромобиль для школьников и студентов (фото), Фото: Fiat

В семействе Fiat появился электромобиль, управлять которым можно с 14 лет: модель Topolino будет интересна как взрослым, так и школьникам и студентам.

Двухместный Fiat имеет такую ​​же внутреннюю компоновку, что и знакомая европейцам Citroen Ami. Здесь трубчатое шасси, одетое в ливрею из кузовных панелей. Длина всего 2,54 м, а ширина едва дотягивает до 1,4 м.

Машина будет доступна с дверями или без них. Это может быть седан или кабриолет с системой свертывания/развертывания брезентовой крыши.

Фото: Fiat

Пустая машина весит 487 кг. Такая масса транспортного средства подпадает под категорию «легкий квадрицикл», которая становится доступной для управления детям с 14 лет без лицензии или патента. Правда, обязательна подготовка по упрощенной программе «AM-разрешение», то есть нужно иметь самое обычное «удостоверение безопасности дорожного движения». Оно выдается после прохождения курса ПДД.

В машине стоит синхронный двигатель с постоянными магнитами, развивающий мощность 8,2 л.с. Это даже вдвое меньше, чем в картинге. Разгон от 0 до максимально разрешенной скорости 45 км/ч занимает всего 10 секунд. Эксперты сочли такой силовой диапазон и скоростной барьер безопасными.

Фото: Fiat

Силовой агрегат питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора (65 кг). Накопитель электроэнергии находится в задней части автомобиля и работает при напряжении 48 вольт. Его мощность составляет 5,4 кВт*ч, чего достаточно для 75-километрового пробега.

Багажник в Fiat Тopolino отсутствует, но в салоне между сиденьями есть место для чемодана. Что касается зарядки, то электромобиль восстанавливается в питании за 4 часа от бытовой розетки на 220 вольт.

Fiat еще не детализировал стоимость, но эксперты склоняются к мнению, что ценник на Fiat Тopolino будет чуть меньше 10 000 евро.

Телеканал 24 По материалам:

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