Fiat представил новый кроссовер Grande Panda — Finance.ua

Fiat представил новый кроссовер Grande Panda Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

Fiat представил новый кроссовер Grande Panda

Европейская линейка Fiat продолжает обновляться и расширяться. Помимо известных 500 и 500X, есть новый кроссовер 600. Кроме того, можно выбрать горячие модели Abarth, популярную модель Tipo и симпатичную Panda. К последней теперь присоединяется новый кроссовер Grande Panda, более крупный и технически другой автомобиль.

Grande Panda является дополнением, а не заменой нынешней Panda, которая будет оставаться, по крайней мере, до 2027 года, когда ей исполнится 16 лет. Как следует из названия новичка, он гораздо грандиознее старой машины. Его длина составляет 3,99 м, что делает его примерно на 30 мм длиннее Panda третьего поколения, выпущенной еще в 2011 году.

Хотя это все еще компактный автомобиль, но гораздо больше, чем раньше. Скачок размера не является настоящим сюрпризом, поскольку квадратный кроссовер является по сути версией нового Citroën C3, который продается в Европе. Он смотрится гораздо веселее, чем его французский аналог, посылая атмосферу концептуального автомобиля, даже если это серийная модель.

Fiat Grande Panda имеет пиксельный мотив, который может заставить упомянуть Hyundai Ioniq 5. Эти передние светодиодные дневные ходовые огни имеют клетчатый узор. Это повторяющаяся тема, которую можно заметить внутри задних фонарей. Итальянская марка создала дизайн с квадратами и углами 90 градусов и такая модель должна освежить городской пейзаж, где доминируют крутые дизайны и изогнутые линии.

17-дюймовые колеса с бриллиантовым дизайном имеют центральную букву «X», которая дополняет световую подпись спереди и сзади. Пластиковое покрытие вокруг колесных арок делает Grande Panda более крепким, как и массивные рейлинги на крыше. Вместо использования старомодного значка на задней части на дверях багажника выбит большой шрифт Fiat. На черной горизонтальной полосе, соединяющей задние фонари, видна надпись Panda.

Grande Panda будет продаваться с гибридными и электрическими силовыми агрегатами, вероятно, такими же, которые доступны Citroën C3.

Ожидайте 1,2-литровый двигатель с турбонаддувом и тремя цилиндрами, мягкой гибридной установкой и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. ДВС имеет мощность 100 лошадиных сил, тогда как электродвигатель обеспечивает временный прирост на 28 лошадиных сил. Однако этот электромотор выдает всего 12 л.с. при ускорении.

Полностью электрический Grande Panda может унаследовать двигатель мощностью 113 л. от e-C3 вместе с литиево-железо-фосфатной (LFP) батареей на 44 кВт-ч для запаса хода 320 км. Citroën также намерена продавать более дешевый 200-километровый e-C3 с 2025 года.

Grande Panda будет продаваться не только в Европе, поскольку Fiat хочет поставлять новую модель также на Ближний Восток и в Африку.

motorcar По материалам:

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