ФГВФЛ выставляет на торги активов на 661,5 млн грн на этой неделе — Finance.ua

ФГВФЛ выставляет на торги активов на 661,5 млн грн на этой неделе Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

На этой неделе (18 ноября — 22 ноября) в системе Prozorro. Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 661,5 млн грн. Из них на сумму 578,9 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, на сумму 53,8 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, на 28,6 млн грн — дебиторская задолженность перед банками.

В течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО «МР БАНК» — на общую сумму 471,4 млн грн. Права требования по кредитным договорам выставлены на аукцион по начальной цене 470,7 млн грн, на 659,8 тыс. грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «АКБ «КОНКОРД» — на общую сумму 52,1 млн грн, из них на сумму 28,5 млн грн на аукционы выставлена ​​дебиторская задолженность, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства на сумму 15,8 млн грн и на 7,7 млн ​​грн права требования по кредитным договорам.

АО «МЕГАБАНК» — на общую сумму 44,5 млн грн, из которых: 44,2 млн грн — права требования по кредитным договорам, 278,3 тыс. грн. грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили и другие основные средства.

АО «БАНК ФОРВАРД» — со стартовой ценой 39,2 млн грн. Права требования по кредитам будут торговаться по начальной цене 37,8 млн грн, на 1,3 млн грн выставлено недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства и на 8,8 тыс. грн — дебиторская задолженность.

АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 28,2 млн грн, из них 18,3 млн грн — общая начальная цена прав требования по кредитам, на 9,7 млн ​​грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и 93,2 тыс. грн — дебиторская задолженность перед банком.

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — со стартовой ценой 25,9 млн грн будет торговаться недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства.

Напомним, средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.