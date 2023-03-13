ФГВФЛ с 13 марта приступил к возмещению средств вкладчикам банка «Форвард» — Finance.ua

ФГВФЛ с 13 марта приступил к возмещению средств вкладчикам банка «Форвард»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 13 марта приступил к возмещению средств вкладчикам ликвидированного банка «Форвард» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания, сообщила пресс-служба Фонда в понедельник.
Согласно сообщению, выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (по текущим счетам) все еще продолжаются.
Отмечается, что вкладчикам банка «Форвард» возмещают средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня 7 февраля 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец того же дня.
Регулятор напомнил, что получить средства можно будет в отделениях банков-агентов Фонда, а также онлайн в ПриватБанке, Укргазбанке, ПУМБ и банке «Пивденный».
Справка Finance.ua:
- Нацбанк 7 февраля отнес банк «Форвард» к категории неплатежеспособных, а 8 марта принял решение № 90 от 7 марта об отзыве банковской лицензии и ликвидации.
- Решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных, а также учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового положения этого банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной банком. «Форвард» капитализации.
- Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 марта приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам банка «Форвард» по договорам, срок действия которых истек до 7 февраля 2023 года, и по договорам банковского счета.
- Согласно сообщению, в первую часть общего реестра вкладчиков включена информация о более чем 48 тыс. счетов с общей гарантированной суммой почти 326 млн грн.
Конечным бенефициарным владельцем банка является гражданин россии Рустам Тарико. Указом президента Украины в октябре 2022 года введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применены персональные санкции.
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