ФГВФЛ продлил срок поиска инвесторов для Мегабанка — Finance.ua
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ФГВФЛ продлил срок поиска инвесторов для Мегабанка

Кредит&Депозит
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ФГВФЛ продлил срок поиска инвесторов для Мегабанка
ФГВФЛ продлил срок поиска инвесторов для Мегабанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес изменения в условия открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного Мегабанка с рынка.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Так, срок подачи заинтересованными инвесторами конкурсных предложений продлен почти на две недели — до 19 июля 2022 включительно. Также продлена возможность для других заинтересованных инвесторов для подачи заявок на допуск к участию в открытом конкурсе до 12.07.2022 (включительно).

Что происходит с Мегабанком

Напомним, два потенциальных инвестора заинтересованы приобрести признанный неплатежеспособным Мегабанк. Они подали заявки на допуск к участию в открытом конкурсе, объявленном Фондом гарантирования вкладов.
Имена инвесторов держатся в тайне.

Справка Finance.ua:

  • 2 июня НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным, а уже на следующий день ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию;
  • сейчас четыре банка-агента предоставляют возможность вкладчикам получить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. Это банки — АО КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південный», АО «ПУМБ».
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По материалам:
Фінансовий клуб
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