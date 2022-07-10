ФГВФЛ продлил срок поиска инвесторов для Мегабанка — Finance.ua

ФГВФЛ продлил срок поиска инвесторов для Мегабанка Сегодня 10:13 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ продлил срок поиска инвесторов для Мегабанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес изменения в условия открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного Мегабанк а с рынка.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Так, срок подачи заинтересованными инвесторами конкурсных предложений продлен почти на две недели — до 19 июля 2022 включительно. Также продлена возможность для других заинтересованных инвесторов для подачи заявок на допуск к участию в открытом конкурсе до 12.07.2022 (включительно).

Напомним, два потенциальных инвестора заинтересованы приобрести признанный неплатежеспособным Мегабанк. Они подали заявки на допуск к участию в открытом конкурсе, объявленном Фондом гарантирования вкладов.

Имена инвесторов держатся в тайне.

Справка Finance.ua:

2 июня НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным, а уже на следующий день ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию;

сейчас четыре банка-агента предоставляют возможность вкладчикам получить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. Это банки — АО КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Південный», АО «ПУМБ».



Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.