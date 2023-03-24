ФГВФЛ приступил к выплатам вкладчикам Айбокс Банка — Finance.ua
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ФГВФЛ приступил к выплатам вкладчикам Айбокс Банка

Кредит&Депозит
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ФГВФЛ приступил к выплатам вкладчикам Айбокс Банка
ФГВФЛ приступил к выплатам вкладчикам Айбокс Банка
Фонд гарантирования вкладов начинает выплату гарантированных сумм вкладчикам АО «Айбокс Банк» по всем вкладам, независимо от срока их действия. Все его вкладчики-физлица, в том числе физические лица-предприниматели, могут обращаться за своими вкладами с 24 марта.

Сколько возместят

Напомним, что вкладчики АО «Айбокс Банк» получат свои вклады в полном размере вне зависимости от сумм на счетах, поскольку на банк распространяются нормы законодательства о стопроцентных гарантиях, введенных на время действия военного положения и три месяца после его завершения.
Сумма возмещения по вкладам в Банке предварительно составляет 295 млн грн.
«Практически в каждом банке, вывод которых начался после полномасштабного вторжения рф, мы начинали гарантированные выплаты еще до окончания конечного срока начала выплат. Максимальное ускорение начала выплат — это сознательная политика Фонда. Мы ведь прекрасно понимаем, как важно людям иметь доступ к своим средствам, особенно сейчас. „Айбокс Банк“ не исключение — мы начинаем выплаты на 13-й рабочий день с начала ликвидации Банка. Фонд производит выплаты по самой простой процедуре: вкладчику достаточно просто прийти с паспортом и справкой ИНН в отделение любого банка-агента», — сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталия Рудуха.
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Также получить возмещение вкладчики могут дистанционно, без физического посещения отделения банка. Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента:
  • АО КБ «ПриватБанк»,
  • АБ «Укргазбанк»,
  • Акционерный банк «Пивденный»,
  • АТ «ПУМБ».
Напомним, процедура ликвидации «Айбокс Банк» начата 8 марта 2023 года на основании решения Правления Нацбанка Украины от 7 марта 2023 года, которым была отозвана банковская лицензия и начата процедура ликвидации АО «Айбокс Банк».
Кстати, с 8 марта ПУМБ возобновляет депозит в национальной валюте «Стальной» с максимальной доходностью до 16% годовых. Детальнее об условиях депозита можно почитать по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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