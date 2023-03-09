«Айбокс Банк» обвинили в «отмывании» денег подпольных онлайн-казино — Finance.ua

«Айбокс Банк» обвинили в «отмывании» денег подпольных онлайн-казино Сегодня 11:13 — Криминал

«Айбокс Банк» обвинили в «отмывании» денег подпольных онлайн-казино

Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала в Украине масштабную схему «отмывания» теневых доходов игорного бизнеса.

К организации сделки причастно руководство одного из столичных банков, специализировавшегося на услугах по электронным денежным переводам. Недавно НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре ее ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций. Именно благодаря принципиальной позиции Нацбанка правоохранителям удалось наладить эффективное противодействие угрозам национальной безопасности в банковской сфере.

Установлено, что должностные лица банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг.

Таким образом дельцы «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.

Как работала схема

Для реализации схемы ее организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения россии, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.

Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

▪️ ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

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