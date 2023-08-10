ФГВФЛ повторно выставил на торги кредиты, обеспеченные зданиями автосалонов в Харькове — Finance.ua
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ФГВФЛ повторно выставил на торги кредиты, обеспеченные зданиями автосалонов в Харькове

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования планирует провести аукцион по продаже активов АО «Мегабанк», в частности, права требования по кредитам, в обеспечение по которым передано сразу несколько объектов недвижимости в Харькове, в которых сейчас размещаются действующие автосалоны.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
14 августа в системе Прозорро. Продажи состоится повторный голландский аукцион по продаже лота GL16N024334, в состав которого вошли активы АО «Мегабанк», в частности — права требования по кредитам, в обеспечение по которым передано сразу несколько объектов недвижимости в Харькове, в которых сейчас размещаются действующие автосалоны.
Одним лотом на торги выставлены права требования по шести кредитным договорам и дебиторская задолженность на общую сумму 505,7 млн ​​грн.
Компании-заемщики не находятся в состоянии остановки, а основным направлением деятельности является торговля автомобилями. При этом обеспечением по договорам выступают объекты недвижимости в Харькове общей площадью более 35 тыс. кв. м. Переданные в залог объекты недвижимости находятся на улице Героев Труда, Клочковской и Шевченко. В части залоговых объектов сейчас находится, в частности, несколько автосалонов известных марок.
Обращаем внимание, что на продажу выставлены права требования по кредиту, а не залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получит право требовать от должника возврата средств, в частности, путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.
Торги пройдут по голландской модели аукциона.
Стартовая цена — 505,7 млн грн.
Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.
По материалам:
Finance.ua
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