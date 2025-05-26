ФГВФЛ подсчитал, сколько средств держат украинцы на банковских счетах — Finance.ua

ФГВФЛ подсчитал, сколько средств держат украинцы на банковских счетах Сегодня 15:34 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ подсчитал, сколько средств держат украинцы на банковских счетах

По состоянию на 1 мая 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,43 трлн грн.

Об этом сообщила прессслужба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

За период с 01.05.2022 по 01.05.2025 общий прирост вкладов граждан составил 587,4 млрд грн, из которых 466,9 млрд грн — реальный рост, то есть без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2025 года:

вклады в национальной валюте — 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за апрель 2025 года);

вклады в иностранной валюте — 510,0 млрд грн (+10,0 млрд грн за апрель 2025 года)

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 мая 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,0%. Сумма их вкладов составила почти 157,0 млрд грн.

На 1 мая 2025 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Если принимать во внимание распределение банков по группам, то подавляющее большинство украинцев держат средства в государственных банках — таких было 61,7%.

Сроки вкладов. Статистика также показывает, что доля срочных вкладов составляет 30,22%. В частности, со сроком возврата:

до 3 месяцев — 17,46%;

от 3 до 6 месяцев — 7,37%;

от 6 месяцев до года — 4,51%;

больше года — 0,88%.

Напомним, с 13 апреля 2025 года, прошло ровно 3 года с введения 100% гарантии на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Также следует отметить, что все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 мая 2025 г. в реестре участников Фонда насчитывается 60 банков.

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