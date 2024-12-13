ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков — Finance.ua

ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков Сегодня 15:38 — Фондовый рынок

ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков

ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.

«В сфере работы с бывшими мажоритарными владельцами и топ-менеджерами банков, которые выводились с рынка, мы находимся на достаточно горячей стадии. Всего на данный момент уже заявлено около 140 гражданских исков почти по 70 банкам. Общая сумма исковых требований составляет около 220 млрд грн. Это касается и прямых гражданских исков, и гражданских исков, которые заявлялись в рамках уголовных производств, и гражданских исков, которые заявлялись уже по результатам вынесенных судебных решений в уголовных производствах», — рассказал Андрей Оленчик.

Фонд пытается судиться с экс-владельцами и экс-руководителями обанкротившихся банков как в Украине, так и за рубежом. «Мы активно воюем как в Украине, так и во внешней юрисдикции, по возможности. И есть некоторые результаты. Но работы еще непочатый край, особенно учитывая специфические особенности нашей недореформированной правоохранительной и судебной системы», — отметил Андрей Оленчик.

Прогнозировать судебные решения он не берется. «Есть определенные результаты, есть определенные решения, вынесенные и вступившие в силу, в пользу кредиторов ликвидированных банков. Это уже больше, чем статистическая погрешность, что является положительной динамикой для нас, учитывая опыт предыдущих лет. Но при этом мы дальше включаемся в другую разновидность национального спорта „а как найти активы и взыскать“. Наши прогнозы очень сдержанно оптимистичные», — сказал Андрей Оленчик.

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Фінансовий клуб По материалам:

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