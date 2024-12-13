ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков

Фондовый рынок
30
ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков
ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков
ФГВФЛ подал иски на 220 млрд грн против инсайдеров обанкротившихся банков.
Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.
«В сфере работы с бывшими мажоритарными владельцами и топ-менеджерами банков, которые выводились с рынка, мы находимся на достаточно горячей стадии. Всего на данный момент уже заявлено около 140 гражданских исков почти по 70 банкам. Общая сумма исковых требований составляет около 220 млрд грн. Это касается и прямых гражданских исков, и гражданских исков, которые заявлялись в рамках уголовных производств, и гражданских исков, которые заявлялись уже по результатам вынесенных судебных решений в уголовных производствах», — рассказал Андрей Оленчик.
Фонд пытается судиться с экс-владельцами и экс-руководителями обанкротившихся банков как в Украине, так и за рубежом. «Мы активно воюем как в Украине, так и во внешней юрисдикции, по возможности. И есть некоторые результаты. Но работы еще непочатый край, особенно учитывая специфические особенности нашей недореформированной правоохранительной и судебной системы», — отметил Андрей Оленчик.
Прогнозировать судебные решения он не берется. «Есть определенные результаты, есть определенные решения, вынесенные и вступившие в силу, в пользу кредиторов ликвидированных банков. Это уже больше, чем статистическая погрешность, что является положительной динамикой для нас, учитывая опыт предыдущих лет. Но при этом мы дальше включаемся в другую разновидность национального спорта „а как найти активы и взыскать“. Наши прогнозы очень сдержанно оптимистичные», — сказал Андрей Оленчик.
С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.