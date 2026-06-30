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ФГВФЛ передал в Международный реестр ущерба материалы о «военных» потерях банков

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к передаче материалов в Международный реестр ущерба для Украины.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Речь идет о потерях банков, которые выводятся с рынка, и их кредиторов в результате полномасштабной войны, развязанной россией.
Реестр был создан в 2023 году для учета заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного в результате российской военной агрессии в Украине или против Украины. Это первый шаг для дальнейшей практической реализации международного компенсационного механизма, который будет предусматривать рассмотрение и оценку таких заявлений пострадавших, установление суммы убытков и назначение выплат.
Прием заявлений от юридических лиц в Реестр был открыт в конце апреля 2026 г., после чего Фонд гарантирования вкладов инициировал передачу соответствующих документов об убытках банков, выводимых или выведенных с рынка.
В частности, ФГО обеспечил передачу в Реестр материалов касательно разрушения части недвижимого имущества ПАО «Проминвестбанк», который после начала полномасштабного вторжения был передан Государству Украина.
Кроме возмещения ущерба за время полномасштабной войны, Фонд гарантирования вкладов также борется за взыскание с страны-агрессора ущерба, причиненного ею с 2014 года. Фонд подал ряд исков против страны-агрессора по таким потерям и готовит новые.
На сегодняшний день ФГВ получил окончательные, обязательные к исполнению решения судов в свою пользу по четырем следующим искам:
— решение Хозяйственного суда г. Киева от 23 января 2024 г. по делу ПАО «КБ «УФС» более чем на 1,9 млрд грн (дело № 910/7444/23),
— решение Хозяйственного суда г. Киева от 17 июля 2025 г. на общую сумму 498,5 млн грн по групповому иску, в котором объединено 5 банков, — ПАО «ГРИН БАНК», ПАО «ЭРДЕ БАНК», ПАО «УКРГАЗПРОМБАНК», ПАО «БАНК «ТАВРИКА», ПАО «БАНК «ТАВРИКА» № 910/731/25),
— решение Хозяйственного суда г. Киева от 23 декабря 2025 г. о взыскании ущерба, нанесенного ПАО «КБ «Промэкономбанк» в размере 651,0 млн грн (дело № 910/8847/23),
— решение Хозяйственного суда г. Киева от 25 февраля 2026 г. по ущербу ПАО «ВТБ БАНК» в размере более 3,1 млрд грн (дело № 910/14761/25).
По предварительной оценке Фонда гарантирования вкладов, вследствие агрессии рф в 2014—2022 гг., убытки банков, переданные под управление Фонда, составляют более 84 млрд гривен.
По материалам:
Українські Новини
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