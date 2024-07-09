ФГИУ за неделю отдал в аренду госимущества почти на 1 млн грн — Finance.ua

ФГИУ за неделю отдал в аренду госимущества почти на 1 млн грн Сегодня 09:30

За неделю Фонд государственного имущества провел 33 аукциона и получил в результате в государственную казну 985 000 грн. Этот результат был достигнут с помощью онлайн торгов по аренде. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

«Совокупная стоимость активов выросла в 2,45 раза от первоначальной», — говорится в сообщении ФГИУ.

По подсчетам Фонда государственного имущества, самым дорогим лотом за прошлую неделю стала часть нежилых помещений в Киеве.

Стоимость передачи в аренду этого имущества площадью 618 кв. м выросла в 245 раз от первоначальной суммы 885 гривен. Арендатор предложил цену за эту недвижимость в размере 217,5 тысяч гривен. В аукционе на получение в аренду недвижимости приняли участие 5 участников.

Фонд планирует провести в ближайшую неделю 44 онлайн-аукциона по аренде.

Напомним, гостиница «Украина» в центре столицы на Майдане Незалежности будет передана в частную собственность. Стоимость объекта на старте будет составлять более 1 млрд гривен по оценке Фонда государственного имущества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.