ФГИУ за неделю отдал в аренду госимущества почти на 1 млн грн — Finance.ua
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ФГИУ за неделю отдал в аренду госимущества почти на 1 млн грн

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За неделю Фонд государственного имущества провел 33 аукциона и получил в результате в государственную казну 985 000 грн. Этот результат был достигнут с помощью онлайн торгов по аренде. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
«Совокупная стоимость активов выросла в 2,45 раза от первоначальной», — говорится в сообщении ФГИУ.
По подсчетам Фонда государственного имущества, самым дорогим лотом за прошлую неделю стала часть нежилых помещений в Киеве.
Стоимость передачи в аренду этого имущества площадью 618 кв. м выросла в 245 раз от первоначальной суммы 885 гривен. Арендатор предложил цену за эту недвижимость в размере 217,5 тысяч гривен. В аукционе на получение в аренду недвижимости приняли участие 5 участников.
Фонд планирует провести в ближайшую неделю 44 онлайн-аукциона по аренде.
Напомним, гостиница «Украина» в центре столицы на Майдане Незалежности будет передана в частную собственность. Стоимость объекта на старте будет составлять более 1 млрд гривен по оценке Фонда государственного имущества.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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