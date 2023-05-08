ФГИУ впервые выставил на торги исторический отель «Эрмитаж» в Киеве — Finance.ua

ФГИУ впервые выставил на торги исторический отель «Эрмитаж» в Киеве Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Здание на ул. Б Хмельницкого, 26. Фото: wikipedia.org

25 мая состоится онлайн-аукцион в электронной системе «Prozorro.Продажи», где пустят с молотка исторический отель «Эрмитаж» в центре Киева. Цена будет стартовать с примерно 21 млн грн.

Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.

Как отмечается, в составе лота — фасадный дом совокупной площадью 3165,8 кв. м, а также здание во дворе на 1963,3 кв. м.

Адрес актива — ул. Богдана Хмельницкого, 26

Из открытых источников известно, что вышеуказанные здания были построены в 1902–1904 годах. Автором выступил архитектор Андрей Фердинанд Краусс, который, в частности, построил замок Ричарда Львиное Сердце, а также усадьбу Шампаньера.

Фасадный дом имеет пять этажей с подвалом, флигель на четыре этажа.

Частный дом по распоряжению Киевской горгосадминистрации от 15.07.1998 № 1463 внесли в список памятников истории и культуры местного значения, по типологической принадлежности «архитектура, история, охранный № 348».

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