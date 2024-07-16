ФГИУ определил дату аукциона по продаже гостиницы «Украина» — Finance.ua

ФГИУ определил дату аукциона по продаже гостиницы «Украина»
Как сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль, ФГИУ определил дату проведения первых онлайн-аукционов. Итак, продажа:
гостиница «Украина» — 18 сентября 2024 года.
АО «Объединенная горно-химическая компания» — 9 октября 2024 года.
Онлайн торги пройдут в электронной системе Прозорро.Продажи. Определенные сроки позволяют инвесторам детально изучить объекты и документацию, обеспечивая уровень условий для всех участников.
Потенциальные покупатели поддерживают доступ к информационному пакету объекта большой приватизации после заключения договора о конфиденциальности информации с одним из авторизованных операторов электронной площадки.
ФГИУ вскоре публикует подробные информационные сообщения на своем сайте и в электронной торговой системе.
Справка Finance.ua:
- Напомним, Государственное предприятие «Гостиница «Украина» (Киев) включено в перечень объектов большой приватизации. Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 352-р от 23 апреля.
- В январе этого года глава Фонда госимущества Виталий Коваль заявлял, что гостиница «Украина» накопила более 45 млн грн долгов, поэтому в планах фонда — ее приватизация. В феврале Коваль сообщил, что активы гостиницы «Украина» оцениваются в 1,039 млрд грн (без НДС). Объект могут быть выставлены на продажу в конце этого лета.
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