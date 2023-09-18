ФГИ выставил на продажу Украинский дом фарфоро-фаянсовой промышленности — Finance.ua

ФГИ выставил на продажу Украинский дом фарфоро-фаянсовой промышленности Сегодня 13:14 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества объявил о проведении 4 октября онлайн-аукциона в системе «Prozorro.Продажи» по приватизации единого имущественного комплекса государственного учреждения «Украинский дом фарфоро-фаянсовой промышленности» (Вишневое, Киевская область).

Об этом говорится в сообщении ФГИУ.

Стартовая цена объекта — 21,7 млн ​​гривен.

«Предприятие не ведет деятельность с 2011 года. Его главный актив — офисный корпус площадью 6050 кв. м — в городе Вишневое, в 3 км от столичной окружной дороги. Предприятие накопило 3,3 млн гривен долгов, в том числе 0,3 млн гривен перед работниками и 1,3 млн гривен перед бюджетом. Победитель аукциона берет на себя обязательство по погашению долгов в течение 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ФГИУ обнародовал в «Prozorro.Продаже» 15 объектов большой приватизации, в том числе ОПЗ, ОГХК, «Центрэнерго».

Українські Новини По материалам:

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