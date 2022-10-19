ФГИ планирует возобновить большую приватизацию — Finance.ua

ФГИ планирует возобновить большую приватизацию Сегодня 13:32 — Казна и Политика

ФГИ планирует возобновить большую приватизацию

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) готов возобновить большую приватизацию в Украине, несмотря на войну, но сначала хочет проанализировать состояние предприятий, заявил недавно назначенный глава фонда Рустем Умеров.

«Пока мы хотим предварительно проанализировать ситуацию на предприятиях. Затем планируем обсудить с правительством, какие из них мы сейчас можем выставить на продажу», — сказал он в интервью Forbes Украина, обнародованном во вторник.

Среди предприятий, которые можно было бы выставить на большую приватизацию, председатель ФГИУ назвал Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК) и Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), добавив, что намерен также добиться возобновления их работы.

Отвечая на вопрос о пересмотре приватизации в предыдущие годы, новый глава ФГИ заявил, что не является сторонником такого подхода. «Надо двигаться дальше, не оглядываясь в прошлое», — заявил он.

Умеров добавил, что в настоящее время продолжается анализ около 800 предприятий, которые недавно Фонд получил по решению правительства.

По его словам, наличие среди них находящихся на временно оккупированных территориях объясняется тем, что одной из функций ФГИ станет оценка убытков Украины от оккупации, в частности, потери этих предприятий. «После проведения оценки мы будем подавать иски в международные суды с требованием компенсировать ущерб», — сказал глава ведомства.

Он также подтвердил, что в правительстве обсуждают идею передачи фонда арестованных активов, принадлежащих россиянам. «После анализа их финансового состояния будем выставлять на приватизацию. Вырученные средства передадим правительству, которое направит их на оборону страны», — пояснил Умеров идею.

Среди других инициатив он назвал проведение инвентаризации всех арендных площадей, обсуждение возможности совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия создать земельный банк и работу над созданием агентства недвижимости Real Estate Investment Trust.

Также Умеров напомнил о планах создать Суверенный фонд, в который будут переданы предприятия стратегически важных для государства отраслей, не подлежащих приватизации: энергетической и критической транспортной инфраструктуры, а также предприятия с уникальной рыночной позицией и лицензиями на добычу природных ископаемых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.