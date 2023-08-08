ФГИ отрицает поставки титановой руды ОГХК стране-агрессору — Finance.ua

ФГИ отрицает поставки титановой руды ОГХК стране-агрессору Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины отрицает поставки ЧАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), в управление которого передан Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК), титановой руды стране-агрессору.

При этом в комментарии ФГИ об обвинении в якобы поставках титанового сырья в рф отмечается, что ОГХК, находящийся в управлении Фонда, ведет свою деятельность прозрачно и открыто.

И уточняется, что 7 августа одно из украинских СМИ распространило информацию о том, что Украина во время войны продает рф титановое сырье для производства самолетов и ракет, обвиняя государственное ОГХК в поставках сырья в страну-агрессор.

«Указанная в тексте информация не соответствует действительности, не содержит источников информации, а представители издания, готовя материал, не обращались за комментарием к предприятию или Фонду госимущества», — констатируется в комментарии ФГИ.

И отмечается, что ОГХК не сотрудничает с государством-агрессором, продукция компании не поставляется ни в россию, ни в беларусь.

Более того, с осени 2022 года компания усилила меры по контролю над экспортными процедурами и изменила подходы к сотрудничеству с покупателями.

«Руководство компании тесно сотрудничает с правоохранительными органами — информация обо всех цепочках поставок, конечных потребителях, а также контроль использования продукции осуществляется работниками ОГХК и представителями правоохранительных органов. Так же и экспорт ильменитового концентрата к конечному потребителю происходит только в сопровождении уполномоченных представителей правоохранительных органов. Такая координация усилий гарантирует, что сырье не попадет в страну-агрессор», — объясняется в комментарии.

Кроме того, сообщается, что автор статьи упоминает о сотрудничестве ОГХК с компаниями SIC LUCEAT LUX KFT (Венгрия) и BioProfTech Sp. z oo (Польша).

«Однако первая компания еще с начала широкомасштабного вторжения прекратила сотрудничество со страной-агрессором. Вторая компания купила у ОГХК концентрат ильменита для конечного потребителя в США, что подтверждено всеми необходимыми документами», — объясняет Фонд.

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