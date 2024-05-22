ФГИ готовится к приватизации одного из Дунайских портов — Finance.ua
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ФГИ готовится к приватизации одного из Дунайских портов

Фондовый рынок
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ФГИ готовится к приватизации одного из Дунайских портов
ФГИ готовится к приватизации одного из Дунайских портов
Фонд госимущества (ФГИ) планирует возобновить приватизацию портовой инфраструктуры на Дунае и готовится выставить на продажу объект, который сегодня используется в качестве сухого порта, заявил председатель ФГИ Виталий Коваль на Business Breakfast с Владимиром Федориным в среду.
«Актуально продолжение приватизаций именно наших Дунайских портов. История приватизации одного порта уже есть. Готовим другой. И фактически я уверен, что там сегодня уже осуществляется деятельность как сухого порта, что будет возможность только открыться навигации — сразу чтобы инвестор, который уже покупает актив на аукционе, чтобы он был подготовлен к открытию навигации и двигался быстрее», — сказал Коваль.
Глава ФГИ не уточнил название готовящегося к продаже порта.
Ранее сообщалось, что Фонд готовится выставить на конкурс морской торговый порт (МТП) «Белгород-Днестровский». Ожидалось, что он может стать вторым крупным объектом портовой инфраструктуры, проданным на площадке Prozorro с начала полномасштабного российского вторжения, сообщает сайт ФГИ.
С 1 апреля 2022 Белгород-Днестровский порт используют как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их в вагонах. С мая предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции. За шесть месяцев работы после возобновления деятельности обработка грузов в МТП выросла в 100 раз по сравнению с 2021 годом. Порт принял более 10 тыс. грузовых автомобилей и отгрузил по железной дороге 4 тыс. вагонов, чем значительно облегчил погрузку на дорожную инфраструктуру в порты «Измаил» и «Рени». Вся продукция была ориентирована на экспорт. До войны предприятие было убыточным.
Ранее ФГИ продал за 200 млн грн цельный имущественный комплекс Усть-Дунайского порта на площадке Prozorro. В ходе торгов его цена выросла в три раза.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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