Фейковая денежная помощь: как уберечь свои средства от мошенников — Finance.ua
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Фейковая денежная помощь: как уберечь свои средства от мошенников

Личные финансы
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Фейковая денежная помощь: как уберечь свои средства от мошенников
Фейковая денежная помощь: как уберечь свои средства от мошенников
Несмотря на войну, количество мошенников только увеличивается: аферисты находят каждый раз новые способы выманить средства из карманов украинцев. Более того, злоумышленники даже не гнушаются использовать в качестве «наживки» различные виды материальной помощи «от государства».
Рассказываем, как работает «самая популярная» схема, чтобы вы могли защитить свои деньги.

Как работает схема

Мошенники посылают SMS или размещают сообщения в соцсетях о якобы предоставлении средств поддержки. Мол, для того чтобы получить помощь, нужно кликнуть на ссылку. Однако ни в коем случае нельзя переходить по ссылке. Это классический фишинг.
Фейковая денежная помощь: как уберечь свои средства от мошенников
После перехода по мошеннической ссылке сайт потребует у человека ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые затем перейдут в руки преступников. То есть с вашей банковской карты могут списать средства или воспользоваться паспортными данными для других целей.
Отметим, что аналогичные аферы злоумышленники могут использовать и для других видов помощи, в частности денежных выплат от Красного Креста Украины, ООН и других международных организаций.

Как уберечься

Здесь все просто — не переходите по неизвестным ссылкам и доверяйте только официальным источникам информации. Проверьте собственноручно в Google, как пишется адрес того или иного сайта, сравните или введите в поиске пришедший вам текст сообщения. Скорее всего, вас там будет ждать предупреждения о мошенничестве.
Если же говорить об афере «6500 от государства» (как на скриншоте выше), то важно знать, что подать заявку на денежную выплату по программе «єПідтримка» можно было до 31 марта 2022 года и только в официальном приложении «Дія». Однако оказание услуги прекращено.
Вот еще несколько полезных советов, чтобы вы не стали жертвой фишинга:
  • пользуйтесь только защищенными официальными сайтами и проверенными платежными сервисами;
  • если вас переадресовали на неизвестный сайт, с незнакомым или другим доменным именем — не вводите конфиденциальную информацию в предлагаемые поля;
  • при посещении банковских сайтов следите, чтобы было установлено защищенное соединение HTTPS. В адресной строке должен отображаться специальный символ — замок. Вы также можете проверить сертификат для HTTPS при щелчке по этому замку. Обращайте внимание на подтвержденный сертификат во всплывающем окне.
Помните о конфиденциальной информации. В частности, никому не разглашайте (а тем более — не вводите на подозрительных сайтах):
  • логин и пароль для входа в мобильное приложение;
  • номер, срок действия, CVV2/CVC2, ПИН платежной карты;
  • одноразовые пароли подтверждения операций;
  • адрес вашей электронной почты;
  • финансовый номер вашего телефона;
  • слово-пароль к карте, ответы на секретные вопросы и т.д.
По материалам:
Finance.ua
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