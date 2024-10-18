Ferrari впервые за 11 лет представила новый суперкар стоимостью €3,6 миллиона — Finance.ua

Ferrari впервые за 11 лет представила новый суперкар стоимостью €3,6 миллиона 18.10.2024, 22:24 — Технологии&Авто

Ferrari впервые за 11 лет представила новый суперкар стоимостью €3,6 миллиона

Итальянский автопроизводитель Ferrari NV представил свой первый за одиннадцать лет новый суперкар F80, стоимость которого составляет 3,6 миллиона евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый F80, оснащенный гибридным двигателем V6 мощностью 1200 лошадиных сил — одна из самых дорогих моделей Ferrari. Всего будет выпущено 799 единиц новой модели, а поставки начнутся до конца 2025 года, сообщил автопроизводитель в четверг.

Стандартная цена на автомобили F80 в Италии составит 3,6 миллиона евро, а цены в других странах раскроют позже.

Двухместный автомобиль, максимальная скорость которого составляет около 217 миль в час (около 349 километров в час), является первым суперкаром компании с момента выпуска модели LaFerrari в 2013 году.

В Ferrari рассказали, что на дизайн F80 их вдохновила аэрокосмическая отрасль. Компания хотела сделать что-то «совершенно футуристичное и революционное», сказал главный дизайнер Флавио Манцони.

Тем не менее, как пишет Bloomberg, поклонники Ferrari могут заметить сходство нового суперкара с моделью F40, выпускаемой в период с 1987 по 1992 годы.

Предыдущий показ модели F80 клиентам прошел настолько хорошо, что все 799 единиц новых спорткаров уже официально зарезервированы, сообщил директор маркетинга и коммерции Ferrari Энрико Галлиера.

В общей сложности продажа всех автомобилей F80 по цене в 3,6 миллиона евро принесет компании 2,88 миллиарда евро прибыли.

Укрінформ По материалам:

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