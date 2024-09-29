Ferrari продает игрушечную копию суперкара по цене Suzuki Swift (фото) — Finance.ua
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Ferrari продает игрушечную копию суперкара по цене Suzuki Swift (фото)

Технологии&Авто
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Ferrari продает игрушечную копию суперкара по цене Suzuki Swift (фото)
Ferrari продает игрушечную копию суперкара по цене Suzuki Swift (фото), Фото: Amalgam Collection
Новейший суперкар Ferrari 12Cilindri получил уменьшенную копию. Ее создали в компании Amalgam Collection и оценили в 18 220 долларов — как новый Suzuki Swift.
О модели авто рассказали на сайте производителя.
Фото: Amalgam Collection
Фото: Amalgam Collection
Копия Ferrari 12Cilindri изготовлена ​​в масштабе 1:8 и достигает 59 см в длину. На ее разработку потратили 3000 часов, а сборка одной модели занимает 300 часов.
Фото: Amalgam Collection
Фото: Amalgam Collection
Дизайн и интерьер Ferrari 12Cilindri воспроизвели до мельчайших деталей. Модель суперкара выкрасили в фирменный красный цвет Ferrari Rosso Corsa, а салон отделан синей кожей.
Всего изготовят всего 398 копий Ferrari 12Cilindri — по 199 купе и кабриолетов.
Фото: Amalgam Collection
Фото: Amalgam Collection
При желании покупатели смогут персонализировать свои модели авто — выбрать особый цвет и внутреннюю отделку. В этом случае цена Ferrari вырастет до 25 510 долларов.
А вот двигатель авто рассмотреть нельзя — капот не открывается.
По материалам:
Фокус
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