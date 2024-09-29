Ferrari продает игрушечную копию суперкара по цене Suzuki Swift (фото) — Finance.ua

Ferrari продает игрушечную копию суперкара по цене Suzuki Swift (фото) 29.09.2024, 00:18 — Технологии&Авто

Ferrari продает игрушечную копию суперкара по цене Suzuki Swift (фото), Фото: Amalgam Collection

Новейший суперкар Ferrari 12Cilindri получил уменьшенную копию. Ее создали в компании Amalgam Collection и оценили в 18 220 долларов — как новый Suzuki Swift.

О модели авто рассказали на сайте производителя.

Фото: Amalgam Collection

Копия Ferrari 12Cilindri изготовлена ​​в масштабе 1:8 и достигает 59 см в длину. На ее разработку потратили 3000 часов, а сборка одной модели занимает 300 часов.

Фото: Amalgam Collection

Дизайн и интерьер Ferrari 12Cilindri воспроизвели до мельчайших деталей. Модель суперкара выкрасили в фирменный красный цвет Ferrari Rosso Corsa, а салон отделан синей кожей.

Всего изготовят всего 398 копий Ferrari 12Cilindri — по 199 купе и кабриолетов.

Фото: Amalgam Collection

При желании покупатели смогут персонализировать свои модели авто — выбрать особый цвет и внутреннюю отделку. В этом случае цена Ferrari вырастет до 25 510 долларов.

А вот двигатель авто рассмотреть нельзя — капот не открывается.

Фокус По материалам:

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