Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото — Finance.ua
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Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото

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Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото
Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото
Итальянский бренд Ferrari разрабатывает свой первый полностью электрический суперкар. Его планируется запустить в производство уже в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Новый главный исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил, что бренд сосредоточен на ускоренной электрификации своего модельного ряда. В ближайшие годы появится множество спортивных электромобилей.
При разработке электрокаров Ferrari моделирует поведение автомобилей в большом количестве разных сценариев. Такой подход используют производители смартфонов и компьютеров. Это позволит ускорить этап отладки электронной системы.
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Винья отметил, что первый электромобиль Ferrari дебютирует в запланированные сроки. Также бренд будет развивать электрическую инфраструктуру для своих автомобилей.
Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото
Несмотря на то, что новая модель избавится от ДВС, главный исполнительный директор заявил, что суперкар сохранит «дух Ferrari». Он уже испытал прототип новинки и подчеркнул, что он ему понравился.
Ожидается, что суперкар может получить два или три электромотора суммарной мощностью до 1000 л.с. Новинка сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч быстрее, чем большинство моделей ДВС.
Чтобы фанатам Ferrari было проще перейти на электромобили, в компании будут устанавливать на новые модели звуковые генераторы. Они будут имитировать работу двигателей V12 или V8 в зависимости от настроек.
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По материалам:
Фокус
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