Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото — Finance.ua

Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото Сегодня 23:01 — Криптовалюта

Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото

Итальянский бренд Ferrari разрабатывает свой первый полностью электрический суперкар. Его планируется запустить в производство уже в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Новый главный исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил, что бренд сосредоточен на ускоренной электрификации своего модельного ряда. В ближайшие годы появится множество спортивных электромобилей.

При разработке электрокаров Ferrari моделирует поведение автомобилей в большом количестве разных сценариев. Такой подход используют производители смартфонов и компьютеров. Это позволит ускорить этап отладки электронной системы.

Читайте также Ferrari разрешит покупать свои автомобили в США за криптовалюту

Винья отметил, что первый электромобиль Ferrari дебютирует в запланированные сроки. Также бренд будет развивать электрическую инфраструктуру для своих автомобилей.

Несмотря на то, что новая модель избавится от ДВС, главный исполнительный директор заявил, что суперкар сохранит «дух Ferrari». Он уже испытал прототип новинки и подчеркнул, что он ему понравился.

Ожидается, что суперкар может получить два или три электромотора суммарной мощностью до 1000 л.с. Новинка сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч быстрее, чем большинство моделей ДВС.

Чтобы фанатам Ferrari было проще перейти на электромобили, в компании будут устанавливать на новые модели звуковые генераторы. Они будут имитировать работу двигателей V12 или V8 в зависимости от настроек.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.