Ferrari 248 F1 Михаэля Шумахера продадут на аукционе — Finance.ua
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Ferrari 248 F1 Михаэля Шумахера продадут на аукционе

Фондовый рынок
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Ferrari 248 F1 Михаэля Шумахера продадут на аукционе
Ferrari 248 F1 Михаэля Шумахера продадут на аукционе
Как передает Motor1, Ferrari 248 Михаэля Шумахера 2006 года, на котором легендарный пилот выиграл Гран-при США, Европы и Германии, а также превзошел рекорд Айртона Сенны по количеству поул-позишн, вскоре получит нового владельца.
Болид имеет номер шасси 254 и был первым болидом Ferrari с двигателем V8. Он имел объем 2,4 литра и сначала выдавал мощность в 730 лошадиных сил, которую впоследствии повысили до 785 «лошадей».
Текущий владелец выкупил болид у команды Ferrari в декабре 2007 года. В 2008 году он получил сертификат Ferrari Classiche, подтвердивший, что его компоненты имели соответствующие номера.

Цена

RM Sotheby’s не указывает приблизительную цену продаж, хотя она доступна по запросу. Сообщается, что торги начнутся 14 ноября.
По материалам:
24.ua
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