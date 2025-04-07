Female Freedom Forum 2025 ㅡ третий ежегодный форум для женщин в Киеве — Finance.ua

Female Freedom Forum 2025 ㅡ третий ежегодный форум для женщин в Киеве Сегодня 18:04

Female Freedom Forum 2025 ㅡ третий ежегодный форум для женщин в Киеве

Сегодня украинки управляют бизнесами, развивают бренды и зарабатывают на фондовом рынке. Какие инструменты реально работают? Об этом и больше вы узнаете 13 апреля 2025 года на сцене отеля «Премьер Палац», где выступят 13 спикеров Female Freedom Forum.

Female Freedom Forum собрал настоящих фанатов своего дела, которые развиваются сквозь взлеты и падения и готовы рассказать о своем опыте без прикрас. Среди них: телеведущий, этнограф и фэшн-эксперт Леонид Мартынчик, автор крупнейшего курса по ИИ в Украине Анна Баум, CEO и владелица GastroFamily Елена Борисова, бизнес-тренер и психолог Марина Романенко, основательница школы актерского мастерства Влада Белозоренко, основательница Startup Ukraine и амбассадор украинского бизнеса Анна Петрова, финансовые эксперты Олеся Твердохлеб, Юлия Баткалова, Татьяна Боримская, Юлия Банит, Елена Шепель и другие. Ведущая мероприятия — Татьяна Гончарова, ведущая телеканала «Рада» и тренер по публичным выступлениям.

«Наша миссия — создать мощную платформу для лидеров бизнеса, инвесторов и предпринимательниц, где они смогут открыто делиться реальными кейсами, стратегиями успеха и историями преодоления вызовов. Мы хотим, чтобы как можно больше женщин узнали о надежных финансовых инструментах, получили практические знания для эффективного управления капиталом и уверенно инвестировали в собственное будущее. Female Freedom Forum — это пространство вдохновения, поддержки и изменений, где каждая женщина может не только найти ответы, но и стать частью сообщества, которое расширяет возможности и открывает новые горизонты финансовой свободы и успеха», — подчеркивают организаторы мероприятия.

Спикеры форума также примут участие в панельной дискуссии вместе с основательницами бренда одежды MustHave — Анной Бец и Анастасией Дзюбой. Они будут рассказывать ценные советы и истории о том, как построить бизнес с нуля и не останавливаться из-за трудностей.

Female Freedom Forum 2025 — это мероприятие, где рождаются новые идеи, множество ценных инсайтов и укрепляется женская сила!

100% суммы с продажи билета направят на закупку EcoFlow Delta 2 для 148-й Отдельной артиллерийской бригады десантно-штурмовых войск.

Формат мероприятия: форум

Тип участия: офлайн на территории отеля «Премьер Палац», бул. Т. Шевченко/ул. Е. Чикаленко, 5−7/29, Киев

Стоимость: донат от 700 грн. Все средства перечислят на поддержку Вооруженных Сил Украины.

До встречи 13 апреля в 11:00!

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