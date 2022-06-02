Федотенкова, рейдернувшего «Укрбуд», оставив 40 тыс. человек без жилья, уличили в финансировании рф — СМИ — Finance.ua
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Федотенкова, рейдернувшего «Укрбуд», оставив 40 тыс. человек без жилья, уличили в финансировании рф — СМИ

Сегодня 17:21Криминал
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В среду, 1 июня, столичные правоохранители заявили, что расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в россию.
Как стало известно «Украинской правде», речь идет о Tarantino family, принадлежащей Дмитрию Федотенкову.
«Полиция и прокуратура осуществляют документирование участников преступной группировки, действия которых направлены на подрыв национальной безопасности и поддержание государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины. В ходе следствия правоохранители установили, что совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение россии на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Кроме того, установлено, что участники преступной группы имеют отношение к незаконным завладениям земельными участками и предприятиями, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева», — рассказали в Нацполиции.
Напомним, что в 2019 году владелец «Укрбуда» Максим Микитась обвинил Дмитрия Федотенкова в рейдерском захвате компании путем подделки документов. Эта информация подтверждается и тем, что на сторону Микитася встали суды и Антирейдерская комиссия при Минюсте.
Но не дожидаясь судебных решений, новый «владелец», вместо того чтобы заниматься строительством, начал масштабную распродажу имущества «Укрбуда» и вывод капиталов компании — только в первые месяцы было выведено более 4 млрд гривен.
В результате рейдерства и хищения активов компания обанкротилась, часть ее недостроев (18 ЖК) взялся достроить «Киевгорстрой». Большинство комплексов не достроены до сих пор, из-за таких действий рейдеров пострадало более 40 тыс. человек.
По материалам: Економічна Правда
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