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Федоров заявил, что его увольнение связано с реформой закупок

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Михаил Федоров
Михаил Федоров
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что настоящие причины его увольнения связаны не с конфликтом, о котором сообщалось публично, а с реформированием процессов закупок и проведения тендеров в Министерстве обороны.
Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

О конфликте с главкомом

«Я бы не хотел строить какие-то теории вокруг этого, не хотел бы пересказывать разговоры, которые были с президентом. Там нет чего нового, чего не было публично до этого озвучено. В первую очередь обсуждалось, что есть определенный конфликт, но в принципе я думаю, что причины вообще находятся в другом», — отметил он, добавив, что на самом деле прямо такого личного конфликта с главкомом не было, это был более мировоззренческий конфликт.
По словам Федорова, после начала реформирования ряда внутренних процессов в Министерстве обороны вокруг ведомства и его деятельности стало усиливаться давление.
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Перестройка процессов в министерстве

«Очень много людей окружили Министерство обороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать много разных процессов внутри. И с того, что начало происходить в публичном пространстве — определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы, — где-то с начала апреля было понятно, что градус поднимается. И что это будет чем-то заканчиваться. Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении — это вызвало большое негодование у многих людей, которые начали постоянно влиять и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве», — сказал бывший министр обороны.
По его словам, давление с разных сторон воспринималось как часть процесса — то есть нужно просто перестроить фундамент и тогда вопрос решится.
«Где-то в апреле я предупредил президента: смотрите, сейчас к вам будут приходить и говорить, что со мной что-то не так, что у меня политические амбиции, что у меня есть дроновые компании, что я поломал какие-то процессы и т. д. Вы должны кросчекинг делать эту информацию у меня, потому что я наступил на интересы многих людей и компаний», — добавил Федоров.

Отставка правительства

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку автоматически ушел весь состав правительства. 16 июля в ряде городов Украины, в том числе в Киеве, прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
По материалам:
Українська правда
Миноборони
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