Федоров рассказал о трех ключевых изменениях в реформе украинских университетов — Finance.ua
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Федоров рассказал о трех ключевых изменениях в реформе украинских университетов

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Федоров рассказал о трех ключевых изменениях в реформе украинских университетов
Федоров рассказал о трех ключевых изменениях в реформе украинских университетов
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал три изменения в работе украинской системы высшего образования, которые должны реформировать университеты.
Ключевым является внедрение наблюдательных советов, грантов и изменений в финансировании, сказал Федоров во время конференции Forbes Tech во Львове.
«Гранты, эффективные ректоры и смена системы финансирования — это то, что изменит наше образование», — отметил министр.
Первое предложенное изменение — создание при университетах наблюдательных советов, которые будут выбирать ректора. «От ректора зависит, какие он ставит KPI, как он будет нанимать менеджмент. Так работает УКУ или вузы в США», — говорит Федоров.

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Второе предложение предусматривает изменение формулы финансирования университетов, чтобы вузы получали деньги не только за бюджетные места от государства. Среди других факторов, по которым университетам могут выделять финансирование, Федоров назвал достижения в науке, привлечение иностранных специалистов, запуск новых направлений, привлечение новых студентов и маркетинг.
Он также предложил ввести гранты для специальностей, которые на сегодняшний день не являются приоритетными для государства, в частности юристов и экономистов. Для поступления на такие направления Федоров предлагает выдавать лучшим выпускникам гранты, чтобы они сами решали, в каком вузе им учиться.
По материалам:
dev.ua
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