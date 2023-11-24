Федоров рассказал о трех ключевых изменениях в реформе украинских университетов — Finance.ua

Федоров рассказал о трех ключевых изменениях в реформе украинских университетов Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Федоров рассказал о трех ключевых изменениях в реформе украинских университетов

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал три изменения в работе украинской системы высшего образования, которые должны реформировать университеты.

Ключевым является внедрение наблюдательных советов, грантов и изменений в финансировании, сказал Федоров во время конференции Forbes Tech во Львове.

«Гранты, эффективные ректоры и смена системы финансирования — это то, что изменит наше образование», — отметил министр.

Первое предложенное изменение — создание при университетах наблюдательных советов, которые будут выбирать ректора. «От ректора зависит, какие он ставит KPI, как он будет нанимать менеджмент. Так работает УКУ или вузы в США», — говорит Федоров.

Второе предложение предусматривает изменение формулы финансирования университетов, чтобы вузы получали деньги не только за бюджетные места от государства. Среди других факторов, по которым университетам могут выделять финансирование, Федоров назвал достижения в науке, привлечение иностранных специалистов, запуск новых направлений, привлечение новых студентов и маркетинг.

Он также предложил ввести гранты для специальностей, которые на сегодняшний день не являются приоритетными для государства, в частности юристов и экономистов. Для поступления на такие направления Федоров предлагает выдавать лучшим выпускникам гранты, чтобы они сами решали, в каком вузе им учиться.

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