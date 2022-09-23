Федоров рассказал о новых услугах, которые появятся в Дії — Finance.ua

Федоров рассказал о новых услугах, которые появятся в Дії Вчера 15:01 — Личные финансы

Федоров рассказал о новых услугах, которые появятся в Дії

Минцифры продолжает запускать новые услуги и сервисы, которые упрощают жизнь украинцев, устраняют коррупцию и бюрократию.

Какие обновления ждать в Дії в ближайшее время и как технологии помогают во время войны, рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью НВ

По его словам, уже на следующей неделе в Дії можно будет купить военные облигации.

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«Это возможность поддержать украинскую экономику, нашу армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали. Также в работе льготная ипотека и растаможка авто. В приложении готовится к запуску получение разрешения на выезд ребенка за границу. Благодаря этой услуге можно не обращаться к нотариусу. Один из родителей с согласия другого сможет просто и бесплатно оформить его в Дії. К тому же работаем над антикоррупционной услугой — регистрацией и перерегистрацией авто без похода в центр МВД», — рассказал министр.

Федоров добавил, что в работе проект по цифровым судам, но эта отрасль требует времени, поскольку достаточно трудна для трансформации. А еще продолжается работа над цифровизацией социальной сферы.

«Мы хотим сделать все соцуслуги автоматическими, без чиновников и онлайн. От оформления статуса ВПЛ до получения пенсий и установления инвалидности. Это очень тяжелая системная реформа, потому что требует создания единой информационной базы. С точки зрения государственного менеджмента это очень важный проект: кроме качественного сервиса для людей он означает верификацию информации и удаление из системы „мертвых душ“. А это в свою очередь экономия денег на неэффективных выплатах, благодаря которой появляется возможность индексировать другие», — отметил Федоров.

Министр рассказал о применении технологий в киберпространстве и на физическом поле боя. А также отметил, что у Украины есть все шансы стать цифровой страной № 1 в мире за 1-1,5 года, если продолжим двигаться в нынешнем темпе.

НВ По материалам:

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