Федоров назвал регионы, в которых лучшая и худшая ситуация с работой станций мобсвязи — Finance.ua

Федоров назвал регионы, в которых лучшая и худшая ситуация с работой станций мобсвязи Сегодня 09:15

Лучшая ситуация с работой базовых станций мобильной связи в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях, а в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть сложности.

«Связь в Украине постепенно восстанавливается. Лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях. В Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор испытывают трудности. Энергетики работают без остановки , чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь», — написал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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Также Федоров добавил, что телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых правительство передало раньше.

По словам спикера Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимира Кондрашова, по состоянию на утро 24 ноября в Украине работали около 44% базовых станций мобильных операторов.

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УНІАН По материалам:

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