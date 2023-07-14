Федеральная торговая комиссия США начала расследование по OpenAI — WP Сегодня 03:44 — Фондовый рынок

Федеральная торговая комиссия США начала расследование по OpenAI — WP

Федеральная торговая комиссия (FTC) начала широкое расследование в отношении OpenAI, выясняя, не нарушил ли создатель ChatGPT закон о защите прав потребителей.

Об этом пишет The Washington Post.

FTC на этой неделе направила компании 20-страничный запрос на отчеты о том, как стартап OpenAI устраняет риски, связанные с его моделями ИИ, согласно документу, пересмотренному изданием.

Ранее Федеральная торговая комиссия неоднократно предупреждала, что законы о защите прав потребителей применяются к ИИ, даже несмотря на то, что администрация и Конгресс изо всех сил пытаются наметить новые правила. Требования FTC к OpenAI являются первым признаком того, как она намерена применять эти предупреждения. Если комиссия обнаружит, что компания нарушает законы о защите прав потребителей, она может наложить штраф или ввести регулирование обработки данных.

FTC уже налагала большие штрафы на Meta, Amazon и Twitter за возможные нарушения законов о защите прав потребителей.

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FTC призвала OpenAI предоставить подробное описание всех жалоб, которые она получила на свои продукты, которые делают «ложные, обманчивые, неуважительные или вредные» заявления о людях. Согласно документу, FTC расследует, занималась ли компания недобросовестными действиями в отношении потребителей или вводящими в заблуждение и приводящими к «репутационному ущербу».

Комиссия также попросила компанию предоставить записи, связанные с инцидентом безопасности, о котором компания сообщила в марте, когда ошибка в ее системах позволила некоторым пользователям видеть информацию, связанную с платежами, а также некоторые данные из истории чатов других пользователей.

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Орган в своем запросе также попросил компанию предоставить подробную информацию о своих продуктах и ​​о том, как она рекламирует их. Он также требовал подробности политики и процедур, которые OpenAI принимает перед выпуском любого нового продукта для широкой публики, включая список случаев, когда OpenAI сдерживала большую языковую модель из-за рисков безопасности.

FTC также требует подробного описания данных, которые OpenAI использует для обучения своих продуктов, имитирующих человеческий язык, поглощая текст, в основном взятый из Википедии, Scribd и других сайтов в открытой сети. Агентство также попросило OpenAI описать, как оно совершенствует свои модели, чтобы справиться с их склонностью к «галлюцинациям», то есть сочинению ответов, когда ИИ не знают, как реагировать на вопросы.

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